Per Foa doppio ruolo incompatibile Vigilanza Rai | ok risoluzione M5S

Rai : Salini - non c'è incompatibilità Per il doppio incarico di Foa : Non c'è incompatibilità nella doppia presidenza di Marcello Foa a Rai e RaiCom, "tutte le altre considerazioni sono di ordine politico e non attengono al mio ruolo di amministratore delegato”. Lo ha detto Fabrizio Salini nel corso dell'audizione in commissione di Vigilanza Rai. L'amministratore delegato ha sottolineato inoltre che Foa nel suo ruolo di dirigente ha rinunciato ai compensi previsti per la guida ...

Conflitto di interessi - Foa sotto accusa Per l'incarico a RaiCom. Lo contestano sia i 5Stelle che il Pd : Marcello Foa anche oggi è protagonista delle polemiche in Rai. Dopo il weekend di attacchi a Fabio Fazio - arrivati insieme a quelli di Matteo Salvini - il presidente dell'azienda di viale Mazzini ...

Che Tempo Che Fa : Per il Foa il format ha "Perso la sua carica innovativa" - ma Salini difende Fazio : "Fazio si dimezzi lo stipendio e io andrò a Che Tempo Che Fa": è questo uno dei tormentoni del Ministro dell'Interno e Vicepremier Matteo Salvini, cui il compenso di Fabio Fazio, conduttore e autore del programma di prime time della domenica dell'ammiraglia della Tv di Stato e della seconda serata del lunedì, proprio non va giù. Sull'argomento, che tiene spesso banco nelle cronache anche politiche quando il vicepremier leghista parla di ...

Foa contro Fazio : "Compenso elevato - ha Perso carica innovativa". La Lega annuncia il boicottaggio : “Il compenso di Fazio è molto elevato, al di sopra di qualunque valutazione di merito sugli ascolti”, interviene così il presidente della Rai, Marcello Foa, sullo stipendio del conduttore di Che Tempo Che Fa. “Nella Rai del cambiamento - continua - rispettosa del canone pubblico, è chiaro che, per quanto vincolato da un contratto che la Rai naturalmente deve rispettare, si pone un problema di ...