Mohamed Morsi ha pagato con la vita la scelta democratica e nonviolenta

(Di mercoledì 19 giugno 2019)è morto, si è accasciato a terra in un aula di tribunale.è stato seppellito in fretta e furia alla sola presenza dei famigliari stretti.Il primo presidentemente eletto nella Storia dell’Egitto è stato fino a ieri l’unico presidente legittimo del paese. In carcere dal giorno del colpo di Stato militare che ha portato al potere il generale Abdel Fattah Al Sisi,era molto malato. Detenuto in regime di isolamento che gli impediva ogni contatto con gli altri detenuti, gli erano negate le cure necessarie e in sei anni di prigionia ha potuto vedere i suoi legali due in due occasioni, pochissime volte ha ricevuto la visita dei suoi famigliari.aveva previsto il suo destino, in un profetico discorso tenuto poco tempo prima della destituzione aveva messo in guardia il popolo egiziano dai tentativi ...

