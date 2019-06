MLS | Mbappé non chiude le porte all’America | “quando sarò più grande potrei pensarci

sportfair

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Il francese ha ammesso che in futuro potrebbe prendere in considerazione l’idea di giocare nella Major League Soccer Il presente di Kylianè in Europa, ma nel futuro non è escluso che il francese possa trasferirsi in America. Attualmente in tournée negli USA per impegni con i propri sponsor, l’attaccante del Paris Saint-Germain non ha chiuso lead un trasferimento nella MLS, ma solo tra qualche anno. Queste le sue parole ad ESPN: “nel calcio non possiamo sapere cosa riserva il futuro, grandi giocatori come Zlatan Ibrahimovic, Steven Gerrard o Andrea Pirlo sono andati negli Stati Uniti dopo la loro carriera in Europa. Quandopiù“.L'articolo MLS,nonleall’America: “quandopiùdavvero” SPORTFAIR.

