Fake news esame di Maturità 2019 Tracce su Leopardi e allunaggio | per ora bufale

Notte prima degli esami : come trascorrerla ed evitare le Fake news in rete : Notte prima degli esami: come trascorrerla ed evitare le fake news in rete Al via l’esame di maturità. Domani 520mila studenti in tutta Italia saranno impegnati nella prima prova, lo scritto di italiano. L’esame continuerà giovedì 20 giugno, con la seconda prova scritta, dove i ragazzi si cimenteranno con le materie specifiche del loro indirizzo di studi. Visto che la terza prova è cancellata, i maturandi 2019 arriveranno ...

“Fake news - bufale e leggende metropolitane” - al via campagna sensibilizzazione per maturandi : L'Aquila - Al via la campagna di sensibilizzazione rivolta ai maturandi contro “fake news, bufale e leggende metropolitane”: secondo una ricerca Skuola.net 1 su 6 crede che su internet sia possibile trovare le tracce d’esame prima del tempo, mentre 1 su 5 convinto di essere spiato dalla Polizia durante l’esame. L’unica certezza per i maturandi è che usare lo smartphone durante le prove comporta la bocciatura. Sul resto il rischio fake ...

Maturità 2019 - domani la prima prova : tra Fake news - bufale e leggende metropolitane : L'unica certezza per i maturandi è che usare lo smartphone durante le prove comporta la bocciatura. Ogni anno, in occasione...

Formia : rissa alla festa di compleanno di un uomo tradito - ma sarebbe una Fake news : Nei giorni scorsi in molti si sono imbattuti in una storia, apparsa sul sito di un prestigioso quotidiano nazionale: un imprenditore di Mondragone, in provincia di Caserta, per festeggiare i propri 50 anni lo scorso 9 giugno organizza un ricevimento a Formia in un noto ristorante. Ma durante il banchetto qualcosa va storto: l’uomo si accorge che la moglie, una donna di 45 anni, si lascia andare ad una serie di atteggiamenti eccessivamente intimi ...

Renzi : “basta con le Fake news” : Un post contro le fake news che riguardano il passato esecutivo guidato da Matteo Renzi. In particolare l’ex premier si scaglia contro Mario Monti. Il quale in un articolo sul Corriere della Sera afferma che la flessibilità ottenuto dal governo Renzi è stata un errore. Ma lo stesso ex segretario del PD fa parlare i numeri: I numeri, per carità, facciamo parlare i numeri! Con l’austerity di Monti l’Italia è andata al -2.3% di PIL, c’erano ...

Renzi a muso duro con Monti : 'Basta Fake news - ha votato Si al Def di Salvini e Di Maio' : Matteo Renzi, in un post apparso sulla sua pagina Facebook, ha inteso replicare ad un articolo apparso sul Corriere della Sera e che battezza in maniera negativa la flessibilità sui conti ottenuta dall'Europa da parte del governo dell'ex sindaco di Firenze. Si tratta, naturalmente, di una critica diversa da quella di Matteo Salvini che, nei giorni scorsi, aveva postato un video in cui si vedeva l'ex ministro Padoan ammettere il fatto che ...

«Ciro Ferrara è morto» - la Fake news sul web. E lui risponde così su Instagram : «Ciro Ferrara è morto». Una fake news circolata sul web, in particolare sui social network, annunciava la morte dell'ex difensore e allenatore della Juventus Ciro Ferrara. E...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 4 Fake news : “È vero che già Passera e Bersani volevano i minibot?” : E’ vero, come dice la Lega, che già Passera e Bersani volevano pagare i debiti della pubblica amministrazione con le imprese in minibot? E’ vero che le elezioni amministrative le hanno vinte tutti, compreso il Pd che esulta? E’ vero che a Gabicce Mare, nelle località turistiche dell’estate non si trovano lavoratori stagionali perché preferiscono prendere tutti il reddito di cittadinanza e starsene sul divano? E’ ...

Raccontare la scienza nell’era delle Fake news : a Siena un incontro con Piero Angela : In preparazione del Graduation Day, la cerimonia per i neolaureati dell’Università di Siena che si svolgerà il 15 giugno, per la prima volta in piazza del Campo, l’ospite d’eccezione dell’evento Piero Angela terrà un incontro pubblico, venerdì 14 giugno al Teatro dei Rinnovati. Alle ore 17.30 la giornalista di Rai tre scienza Rossella Panarese intervisterà Angela sui temi della divulgazione scientifica, nell’incontro dal titolo “Raccontare la ...

Pedullá : “Fake news sul Napoli - non è alla portata” : Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, editorialista di Radio Marte, ha espresso alcune considerazioni sui possibili movimenti del club di De Laurentiis : “L’interesse per James Rodriguez c’è, è giusto. Il Napoli ha offerto 9 milioni di ingaggio? Fake news, non stava né in cielo né in terra. Si può lavorare sull’ingaggio, facendo leva sulla volontà del ragazzo. Si può portare a casa ...

De Ligt-PSG - la precisazione di Raiola : “Fake news” : “Questo è il classico esempio di fake news“. Mino Raiola liquida così la voce di un suo incontro con i dirigenti del Paris Saint Germain per trattare il trasferimento del gioiello dell’Ajax Matthijs de Ligt, rilanciata da un giornalista francese che ha postato sui social network una foto assieme al procuratore nel bar di un hotel della capitale francese. De Ligt, Barça beffato? In Francia lo danno per fatto al ...

"Patto per la scienza" : al via la 'task force' per combattere le 'Fake news' in medicina : Assistenza legale gratuita per chi è stato ingannato dai ciarlatani, formazione nelle scuole, lotta ai 'dr. Google' e gruppi di controllo regionali. Alla guida dell'associazione lanciata dal virologo Burioni un prof di Pisa

Intervista TP : sono state davvero le Fake news a far crescere i populisti? : Intervista TP: sono state davvero le fake news a far crescere i populisti? Le fake news hanno fatto crescere i partiti populisti? Se lo sono domandati tre ricercatori, Michele Cantarella, Nicolò Fraccaroli e Roberto Volpe con il recente studio “Does fake news affect voting behaviour?”. Termometro Politico ha Intervistato in esclusiva Michele Cantarella (dottorando presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e PhD Trainee presso la Banca ...

L’intelligenza artificiale che scrive Fake news per riconoscerle meglio : (foto: JACK GUEZ/AFP/Getty Images) Un’intelligenza artificiale ha imparato a scrivere fake news in maniera efficiente e rapida, ma per una buona causa: scovare i contenuti informativi privi di fondamento generati in maniera artificiale. Grover, questo il nome del sistema, è stato creato dall’università di Washington e dall’istituto Allen per fare essenzialmente due cose: inventarsi articoli di sana pianta sulla base di alcuni ...