The King of Fighters X Dead or Alive 6 | Via alla collaborazione

Maturità 2019 - il tototracce della notte prima degli esami : Greta Thunberg - Martin LuTher King e Rita Levi Montalcini : Sette tracce suddivise tra l’ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. In tutto sono tre le tipologie tra le quali possono scegliere gli studenti, che domani iniziano la Maturità con la prima prova. E se tra gli autori da analizzare spopolano Gabriele D’Annunzio, Alessandro Manzoni e Giosuè Carducci, sono tanti gli anniversari e i personaggi dell’attualità che il Miur può proporre ai ...

Dwight debutta in Fear The Walking Dead 5 tra redenzione e seconde chance (video) : Alla fine il momento tanto atteso è arrivato: Dwight debutta in Fear The Walking Dead 5 e manda in tilt il pubblico della serie. Il mitico personaggio che ha il volto di Austin Amelio avrà finalmente l'occasione di essere sfruttato al meglio mostrando un altro lato del suo carattere lontano da Negan, dalla violenza dei Salvatori e da tutto quello che è successo nella serie madre. Proprio Daryl gli ha dato l'occasione di giocarsi al meglio una ...

Shattered : Tale of The Forgotten King – Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Con Dark Souls, From Software ha dato vita ad un nuovo genere videoludico che prende nome dallo titolo stesso, ossia Souls Like. Avete mai sentito definire un titolo un Souls Like? Questo perchè il gioco propone meccaniche simili al capolavoro di Miyazaki. Nel corso degli anni abbiamo assistito alla nascita di numerosi giochi della suddetta categoria, alcuni in 3D altri in 2D ma quello di cui vogliamo parlarvi oggi è un calderone ...

L'orrore lovecraftiano di The Sinking City torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay : Dall'E3 2019 continuano ad arrivare interessanti video dedicati ai giochi protagonisti dell'evento e, stavolta, è il turno dell'open world investigativo di Frogwares e BigBen Interactive, The Sinking City. Grazie a un filmato di gameplay della durata di circa 13 minuti, pubblicato da IGN, possiamo dare uno sguardo ravvicinato alle meccaniche di questo interessante titolo.In altre notizie correlate, abbiamo appreso che The Sinking City porterà ...

Nuova vita per Under The Dome su Netflix? L’appello di Stephen King : Una misteriosa cittadina, giochi di potere e una cupola che spunta all'improvviso e lascia interdetti gli abitanti (almeno alcuni), tutto questo è Under The Dome, la serie tv tratta proprio da uno dei romanzi di Stephen King, maestro dell'alta tensione. La serie è andata in onda su CBS per tre stagioni ma dopo gli ottimi primi episodi l'entusiasmo è scemato così come si sono abbassate le considerazioni degli addetti ai lavori fino al mancato ...

Stephen King rivuole «Under The Dome» in tv : La serie Under The Dome è sulla via del ritorno? Stephen King ha espresso una piccola voglia personale in forma di sondaggio Twitter. A quanto pare al maestro del brivido non dispiacerebbe resuscitare Under The Dome, successo in libreria (giusto un decennio fa), un po' meno sul piccolo schermo. La sua opzione però sarebbe quella di ridare una forma televisiva al suo romanzo, facendo finta che le due stagioni prodotte da CBS non siano mai ...

Alaloth Champions of The Four Kingdoms si mostra in un nuovo story trailer all'E3 : Gamera Interactive ha pubblicato un nuovo trailer all'E3 del suo RPG Alaloth Champions of the Four Kingdoms che introduce la storia del gioco.Alaloth è un gioco di ruolo ambientato in un mondo fantasy, caratterizzato da intensi combattimenti e dungeon, con un gameplay ispirato ai classici del passato e ai moderni capolavori d'azione. Ci saranno quattro classi giocabili, che vi permetteranno di scegliere tra umani, elfi, nani e orchi, tra oltre ...

L'orrore lovecraftiano di The Sinking City invaderà anche Nintendo Switch : Nintendo Switch sta ricevendo parecchio amore dagli studi third-party con versioni dedicate francamente inaspettate dai più. Il caso che fa più discutere è ovviamente quello del porting di The Witcher 3 ma c'è anche un altro annuncio che non va di certo sottovalutato. Di cosa stiamo parlando? Di The Sinking City.Per chi non avesse mai sentito parlare di questo titolo, si tratta di un thriller investigativo in terza persona ambientato all'interno ...

Radioattività anche in Stranger Things 3 dopo Fear The Walking Dead 5 e Chernobyl? : Sembra proprio che la Radioattività possa essere il filo conduttore di questo scorcio di stagione televisiva e che anche Stranger Things 3 si stia preparando a seguire questa "tendenza". Una coincidenza? Non lo sappiamo ma di sicuro il discorso della Radioattività e delle sue conseguenze è molto di "moda" in questo momento e non solo perché la serie tv Chernobyl ha scosso le coscienze e ha segnato ottimi ascolti negli Usa e in Italia, ma perché ...

Fear The Walking Dead 5 lancia il misterioso personaggio di Grace e mette John in pericolo (video) : Anche il secondo episodio di Fear The Walking Dead 5 è ormai alle nostre spalle e anche in questo caso gli ascolti non sono stati dei migliori per lo spin off di The Walking Dead. Alicia e i suoi sono ripartiti con l'idea di poter mettere in salvo più persone possibili ma non sono ancora riusciti nel loro intento, anzi. Proprio nel secondo episodio si sono trovati faccia a faccia con i vaganti radioattivi tanto annunciati in queste settimane ed ...

Trooping The Colour - baby Louis si affaccia per la prima volta a Buckingham Palace. Le foto fanno il giro del web : Trooping the Colour 2019, il debutto di baby Louis al balcone di Buckingham Palace. In occasione delle celebrazioni per il compleanno della regina Elisabetta, il piccolo di casa Cambridge ha fatto il...

Trooping The Colour 2019 - il debutto del principino Louis a Buckingham Palace è uno show : le immagini : Il Trooping the Colour 2019, le celebrazioni per il compleanno della regina Elisabetta: quale migliore occasione per debuttare al balcone di Buckingham Palace. Il principino Louis, terzogenito del principe William e della duchessa Kate, non ha di certo mancato l’appuntamento: saluti agli aerei acrobatici della Royal Air Force, risate e faccia buffe. Mentre il fratellino più grande, George, è apparso un po’ imbronciato, la principessa ...

Fear The Walking Dead 5 verso una nuova minaccia : Alicia e Morgan mossi dai sensi di colpa? (Video) : La première di Fear The Walking Dead 5 non ha portato a casa i risultati sperati e, proprio come la serie madre, ha iniziato a calare negli ascolti, le cose miglioreranno a cominciare da domani quando la serie tornerà in onda negli Usa? I fan lo sperano mentre altri hanno già passato sotto esame il trailer e il primo sneak peek dell'episodio in cui il nostro gruppo continua le ricerche di Altea mentre una nuova minaccia incombe. Già nei ...

The Walking Dead perisce sotto gli sconvolgenti colpi di Robert Kirkman : Rick Grimes e Carl di nuovo insieme? : Attenzione agli spoiler, soprattutto se siete appassionati della serie e non solo. A questo punto l'universo di The Walking Dead e così vasto e legato che non possiamo sapere quali saranno le conseguenze delle scelte di Robert Kirkman, il papà del fumetto da cui tutto ha preso vita, seppur in modo diverso. ATTENZIONE SPOILER!!!! Le notizie in arrivo dagli Usa riguardano proprio le ultime scelte di Kirkman e la vita di Rick Grimes il suo ...