ilfoglio

(Di martedì 18 giugno 2019) Milano. Nessun rinnovo parziale al 2022 per “uscire in bellezza” a braccetto del direttore musicale Riccardo Chailly, come ipotizzava la corte del sovrintendente Alexander Pereira fino a un minuto prima che, nel giorno della battaglia di Waterloo, il 18 giugno il Consiglio di amministrazione della F

ilfoglio_it : Regime change alla Scala. La Waterloo di Alexander Pereira, bravo ma incauto, decapitato dalla ragion politica di B… - blackemeraldsky : RT @amnestyitalia: Dopo l'istituzione della cattedra a la @SapienzaRoma intitolata al Re del Bahrein, sosteniamo la richiesta di ADHRB per… - alberto_lanzi : RT @amnestyitalia: Dopo l'istituzione della cattedra a la @SapienzaRoma intitolata al Re del Bahrein, sosteniamo la richiesta di ADHRB per… -