Programmi TV di stasera | mercoledì 19 giugno 2019 Su Rai2 «Qualcosa di speciale»

Programmi TV di stasera - martedì 18 giugno 2019. Su Canale5 «La scuola più bella del mondo» : Rocco Papaleo e Christian De Sica in La scuola più bella del mondo Rai1, ore 20.35: Calcio – Campionato Mondiale Femminile Francia 2019: Italia vs Brasile Allo Stade du Hainaut di Valenciennes l’Italia affronterà il Brasile nell’ultima partita della fase a gironi dei Mondiali 2019 di calcio femminile. Le azzurre andranno a caccia del primo posto nel girone C. Dopo aver sconfitto l’Australia e la Giamaica, le ragazze del ...

Programmi TV di stasera - lunedì 17 giugno 2019. Su Rai1 Diane Keaton in «Appuntamento al Parco» : Diane Keaton e Brendan Gleeson si danno Appuntamento al Parco Rai1, ore 21.25: Appuntamento al parco Film di Joel Hopkins del 2017, con Diane Keaton, Brendan Gleeson, Lesley Manville, James Norton, Jason Watkins. Prodotto in GB. Durata: 102 minuti. Trama: Emily Walters, una vedova americana, che vive in un elegante quartiere londinese, un giorno si imbatte in Donald Horner, un uomo selvaggio e scostante, che da 17 anni vive nel parco pubblico di ...

Programmi TV di stasera - domenica 16 giugno 2019. Su Canale5 seconda puntata di Lontano da Te : Lontano da Te Rai1, ore 20.35: Europei Under 21 – Italia vs Spagna In diretta da Bologna l’esordio degli azzurrini di Di Biagio agli Europei, che affrontano la Spagna. La telecronaca è di Luca De Capitani, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. A bordocampo Andrea Riscassi. Monica Matano e Simona Rolandi conducono lo studio per il pre e post partita. Rai2, ore 21.05: NCIS | ore 21.50: Elementary 16×12 L’ultimo ...

Programmi TV di stasera - sabato 15 giugno 2019. Rai1 ripropone Al Bano e Romina - Canale5 Ciao Darwin 7 : Al Bano e Romina Rai1, ore 21.25: Signore e Signori Al Bano e Romina Power – Replica Lo show che ha sancito il ritorno, dopo oltre 20 anni, il 29 maggio 2015, di Al Bano e Romina per cantare insieme in Italia sul prestigioso palco dell’Arena di Verona. Nel corso della serata evento i due ex coniugi, accompagnati da una grande orchestra che ha suonato dal vivo e con un corpo di ballo di 40 elementi, hanno cantato sia insieme che ...

Programmi TV di stasera - venerdì 14 giugno 2019. Su Canale 5 «La battaglia di Hacksaw Ridge» : Andrew Garfield in La battaglia di Hacksaw Ridge Rai1, ore 21.25: Ballata per Genova Una grande serata di intrattenimento, spettacolo e solidarietà, organizzata a Genova. Un evento per celebrare la grande bellezza e il fascino della città della lanterna, insieme alla straordinaria capacità di reazione dimostrata in occasione del crollo di Ponte Morandi. Una conduzione speciale “a più voci”, e di elevato livello artistico, vedrà alternarsi sul ...

Programmi TV di stasera - giovedì 13 giugno 2019. Su Rai3 «Il diario di Anna» : Anne Frank Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 – Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. L’errore più bello: Sofia, una ragazza di sedici anni in fuga da Spoleto, si trova indagata per l’omicidio del suo tutore. Don Matteo decide di accoglierla in Canonica, ma scoprirà un’amara verità sul passato della ragazza. Nel frattempo in Caserma c’è fermento ...

Programmi TV di stasera - martedì 11 giugno 2019. Su Canale5 «La luce sugli oceani» : Alicia Vikander e Michael Fassbender in La luce sugli oceani Rai1, ore 20.30: Qualificazioni Campionati Europei 2020 Italia – Bosnia Erzegovina Dalla Grecia di Manolas alla Bosnia Erzegovina di Dzeko: gli incroci per gli azzurri, sulla strada dell’Europeo 2020, sono sempre giallorossi, almeno in quest’inizio d’estate. Quello di questa sera a Torino (Juventus Stadium, calcio d’inizio ore 20.45) sarà l’ultimo ...

Programmi TV di stasera - lunedì 10 giugno 2019. Su Rai2 Jennifer Lopez in «Piacere - sono un po’ incinta» : Jennifer Lopez Rai1, ore 20.35: Con il Cuore Dalla Piazza Inferiore della Basilica di San Francesco d’Assisi, Carlo Conti conduce la serata benefica di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi, che da 17 anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. Giunta alla XVII edizione l’evento di solidarietà è promosso dai Frati del Sacro Convento di Assisi. Ogni anno i Frati Francescani organizzano una maratona di ...

Programmi TV di stasera - domenica 9 giugno 2019. Su Rai1 la finale della Nations League : Cristiano Ronaldo Rai1, ore 20.30: UEFA Nations League 2018/2019-finale – Portogallo vs Olanda Portogallo vs Olanda: si gioca la finale dell’edizione inaugurale della Uefa Nations League. La partita si disputerà all’Estádio do Dragão di Oporto e sarà trasmessa in diretta. Rai2, ore 21.05: NCIS Cloro nero: L’episodio si apre su Wynn Crawford, Segretario alla Difesa, che intima a Torres e McGee di consegnare distintivo e ...

Programmi TV di stasera - sabato 8 giugno 2019. Camila Raznovich torna su Rai3 con «Ogni cosa è illuminata» : Camila Raznovich Rai1, ore 20.30: Qualificazioni Campionati Europei 2020 Grecia – Italia L’Italia è pronta a tornare in campo per le qualificazioni agli Europei 2020. Dopo le due vittorie contro Finladia e Liechtenstein, gli Azzurri giocheranno contro la Grecia. Rai2, ore 21.05: Ragazze di zucchero Film del 2014 di Doug Campbell. Con: Peter Strauss, Timothy Brennen, Taylor Black. Trama: un gruppo di studentesse di un college ...

