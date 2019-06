Michel Platini arrestato per corruzione | accuse assegnazione Qatar 2022

termometropolitico

(Di martedì 18 giugno 2019)perè statoin Francia con l’accusa direlativamente alla vicenda didei Mondialiin. Lo riportano i media transalpini, in primis Mediapart. L’ex calciatore della Juventus ed ex presidente Uefa è attualmente sotto interrogatorio a Nanterre, davanti alla polizia giudiziaria, in merito all’inchiesta su “presunti atti diattiva e passiva dipendenti non pubblici” aperta dalla Pnf, ovvero la Procura nazionale per i reati finanziari. Supesano lediprivata, associazione criminale e abuso d’ufficio. Come scrive l’Ansa, assieme aè stata fermata anche Sophie Dion, consigliera allo Sport sotto la presidenza Sarkozy. Claude Guéant, ex ministro dell’Interno dell’ex presidente francese, è stato invece interrogato a piede ...

