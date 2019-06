Maturità | i voti dei vicepremier Salvini | Io non stavo simpatico

ilgiornale

(Di martedì 18 giugno 2019) Aurora Vigne Alla vigilia dellai duefanno i loro auguri agli studenti. "Se posso dare un consiglio per la, godetevela: pagherei oro, mezzo ministero, per tornare a quelle ore di ansia e angoscia", ha dettoAlla vigilia dellai duefanno i loro auguri agli studenti. "Se posso dare un consiglio per la, godetevela: pagherei oro, mezzo ministero, per tornare a quelle ore di ansia e angoscia, ma belle belle. Comunque vada sarà un successo e ve lo ricorderete per tutta la vita". Così il ministro dell'Interno, Matteo, a Skuola.net. "Allaho portato a casa 48 su 60, un risultato che ancora oggi rivendico essere ingiusto perchè al ribasso. Avevo già cominciato a fare attività politica e già all'epoca non c'era, soprattutto tra le professoresse del liceo classico Alessandro Manzoni di Milano, una ...

GraziaAmelia : RT @ettoremaria: Volete sapere come andavano i 'nostri' uomini politici a scuola? Leggete il bel pezzo di Federica Mochi per Adnkronos e lo… - feellikehome__ : @idajo94 Secondo me si tratta soltanto di un incoraggiamento, sta dicendo che se ce l’ha fatta lei che non studiava… - towardshar : Leggo molti maturandi in panico per i voti, i crediti, raga, nella vita ci daranno sempre voti, a volte saremo sodd… -