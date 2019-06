Mahmood ... dopo Sanremo dormo più in hotel che a casa

(Di martedì 18 giugno 2019) Il successo stanca ene sa qualcosa, infatti da quando ha vinto l’ultima edizione del “Festival di” col suo brano, “Soldi” ormai diventato un vero e proprio tormentone e da quel momento la sua vita è completamente cambiata.infatti il cantante è volato a maggio a Tel Aviv ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest. Gli impegni naturalmente non sono finiti, dato che il tour è ancora in svolgimento e nonostante la felicità sembra che il cantante stia accusando un po’ il colpo.Dal suo profilo “Instagram” infatti ha postato uno scatto che lo vede sdraiato sul letto, seguito dalla didascalia: “Ultimamentepiù inche a. Domani farò il mio primo concerto a Roma al @museomaxxiCi vediamo lì. Daje, al secolo Alessandro, è nato a Milano nel 1982 da mamma italiana e papà egiziano. È stato uno dei due vincitori diGiovani, contest che gli ha permesso di arrivare al Festival di2019 ed ha anche brevemente partecipato in un’edizione di “XFactor”.