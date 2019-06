Lo uccide - poi vaga per il paese col fucile in spalla : fermato dopo ore di ricerche : Omicidio nella notte nelle campagne di Sestu, nell'hinterland di Cagliari. Si sarebbe trattato di una lite tra persone che...

uccide la moglie dopo una lite furiosa e poi si barrica in un negozio : Roberto Chifari Un uomo ha ucciso la moglie, commessa in un negozio di calzature, e ha ferito il figlio. L'uomo, che si era barricato nel negozio, è stato bloccato e arrestato dai carabinieri Un uomo ha aggredito la compagna di 39 anni dopo una lite iniziata in strada a Carini. La vittima è Anna Maria Scavo. Si tratta dell'ennesimo caso di femminicidio in Sicilia. La vittima abitava e lavorava a Carini, grosso centro alle porte di ...

Dramma a Palermo - uccide la moglie e ferisce il figlio - poi si barrica in negozio : arrestato : Ennesimo caso di femminicidio, questa volta a Carini, popoloso comune della città metropolitana di Palermo. Un 41enne del posto ha ucciso la moglie a coltellate in un negozio di calzature, poi si è barricato nello stesso esercizio commerciale che è stato circondato dai carabinieri. Sopo una irruzione è stato arrestato.

Stupra la fidanzata - poi l'incidente. Gli sms choc : «Hai un altro - hai finito di vivere. Ti ucciderò» : Una storia che ha sconvolto l?Italia, e che è costata la vita ad una donna di 62 anni: Christian Barzan, il giovane che ha provocato l?incidente in cui è morta Giuseppina Lo...

Una Vita - spoiler : Blanca intenta ad uccidere la madre Ursula : Le trame della serie televisiva spagnola “Una Vita” si fanno sempre più avvincenti. Finalmente nelle prossime puntate italiane, ci sarà una svolta clamorosa riguardante la misteriosa sparizione del piccolo Moises, figlio di Blanca Dicenta e Diego Alday. La neo mamma non appena verrà a conoscenza che il suo erede è stato veramente scambiato alla nascita grazie al cognato, perderà le staffe tentando di uccidere la madre Ursula per averle sottratto ...

La moglie cucina le uova ma a lui non vanno : la colpisce con la padella e poi la uccide con 38 coltellate : La moglie cucina le uova ma lui non ne ha voglia e la uccide. È successo nel Regno Unito, come riferisce il Mirror: Mohammad Qoraishi ha prima colpito più volte la consorte con la padella e poi le ha sferrato 38 coltellate. L’omicidio risale al giorno di Natale del 2018 ma il 7 giugno scorso è arrivata per l’uomo la condanna all’ergastolo: agli inquirenti ha ammesso di aver agito in preda a un raptus. ...

Vicenza - uccide la ex e ferisce un altro uomo poi tenta il suicidio : L'uomo ha aggredito con un coltello da sub lei e una persona che era nell'appartamento, poi si è inferto numerosi colpi. I due feriti sono gravissimi e sono stati trasportati d'urgenza in ospedale. L'allarme dato da una vicina di casa

Il Segreto - spoiler spagnoli : Donna Francisca chiede a Lola di uccidere Prudencio : Nelle puntate spagnole de Il Segreto appena andate in onda in Spagna, i telespettatori assisteranno alla nascita di una storia d'amore tra Prudencio e Lola. Peccato che quest'ultima si riveli una complice di Donna Francisca. Il Segreto: Prudencio e Lola fanno l'amore Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate spagnole in onda a giugno in Spagna, rivelano che Matias incoraggerà Prudencio a fare una dichiarazione d'amore a Lola ma ...

Il Segreto - spoiler 10 -14 giugno : Maria scopre che Emilia è incinta - Fernando uccide i rapitori : Prosegue l'appuntamento settimanale con la longeva soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, 'Il Segreto' che tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani. Gli spoiler degli episodi che partono da lunedì 10 fino a venerdì 14 giugno fanno notare che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Elsa. La Laguna verrà presa di mira dal popolo di Puente Viejo che la indicherà come la responsabile di quanto ...

Il Segreto - spoiler : Julieta aggredita dai Molero - Carmelo uccide Eustaquio : Le prossime puntate de Il Segreto potrebbero riservare numerosi colpi di scena. Alcuni spoiler relativi ai prossimi appuntamenti italiani riguardano Julieta Uriarte, interpretata dall'attrice Claudia Galan, la quale subirà una terribile violenza da parte di Eustaquio Molero e suo figlio Lamberto pochi giorni dopo le sue nozze con Saul Ortega. L'Uriarte verrà bloccata nel bosco dai Molero e verrà portata tra le sterpaglie, lì i due uomini la ...

Virginia Beach - strage negli uffici comunali : dipendente spara - 12 morti - poi la polizia lo uccide : Ha aperto il fuoco in modo indiscriminato: ha colpito a morte 12 persone prima di venire ucciso dalla polizia. Orrore a Virginia Beach, in Virginia (Usa), venerdì poco dopo le 16 locali, le 22 in Italia. Undici persone sono morte sul colpo mentre una delle vittime è deceduta mentre veniva trasportat

India - orrore a Patharpratima : uccide la moglie e poi si costituisce : Un assurdo fatto di cronaca si è verificato in India, a Patharpratima, nel Bengala Occidentale, dove un uomo sulla trentina d'anni, Abhijit Das ha brutalmente assassinato sua moglie al culmine di una lite. Secondo quanto riportano i media locali e nazionali, pare che tra i due, negli ultimi tempi, ci fossero dei problemi: questioni di denaro per la precisione. Infatti pare che i genitori di lei avessero chiesto all'omicida dei soldi, e questo ...