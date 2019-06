La moglie di J-Ax è una modella statunitense | originaria della Florida

Uccide la moglie dopo una lite furiosa e poi si barrica in un negozio : Roberto Chifari Un uomo ha ucciso la moglie, commessa in un negozio di calzature, e ha ferito il figlio. L'uomo, che si era barricato nel negozio, è stato bloccato e arrestato dai carabinieri Un uomo ha aggredito la compagna di 39 anni dopo una lite iniziata in strada a Carini. La vittima è Anna Maria Scavo. Si tratta dell'ennesimo caso di femminicidio in Sicilia. La vittima abitava e lavorava a Carini, grosso centro alle porte di ...

NICOLETTA MANTOVANI moglie LUCIANO PAVAROTTI/ Malattia : una lotta lunga anni : NICOLETTA MANTOVANI seconda MOGLIE di LUCIANO PAVAROTTI: 'Malattia? ho scoperto a 24 anni di avere la sclerosi multipla'. PAVAROTTI? 'È stato un po' tutto, un grande maestro di vita'

Zazzaroni : “Icardi? Ha una moglie ingombrante. Gli pregiudica l’immagine” : Ivan Zazzaroni è intervenuto a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live. Il giornalista del Corriere dello Sport ha parlato di Mauro Icardi che, secondo lui, sarebbe penalizzato dalla presenza, al suo fianco, della moglie Wanda: “Icardi è un ragazzo orgoglioso, ma non ha la testa calda. Purtroppo o per fortuna per lui, ha una moglie molto ingombrante e questo gli sta pregiudicando l’immagine”. Zazzaroni ha aggiunto che al Napoli servirebbe ...

Chiara Ferragni : "Penso di non essere una buona madre e moglie" - : Luana Rosato Chiara Ferragni si confessa e ammette di non sentirsi una buona madre e moglie per via degli impegni di lavoro che la tengono lontana da Fedez e dal figlio Leo La vita di Chiara Ferragni sembra essere piena di felicità, ma la influencer ha fatto una importante promessa a tutti i suoi follower: “Vi mostrerò anche la parte meno bella di me”. La rivelazione della moglie di Fedez è stata condivisa sui social durante il ...

Liverpool - quanta dolcezza in una foto : Alisson vince la Champions e videochiama moglie e figlia [FOTO E VIDEO] : Il portiere del Liverpool ha videochiamato moglie e figlia direttamente dal terreno di gioco, facendo vedere loro la Champions appena vinta Urla, gioia e festeggiamenti. Il Liverpool vince la Champions League e sul terreno di gioco del Wanda Metropolitano scoppia la festa, a cui partecipa ovviamente anche Alisson, protagonista indiscusso della serata. Il suo pensiero però vola immediatamente alla moglie e alla figlia, non presenti a Madrid ...

Dani Osvaldo frequenta una modella argentina : la confessione dell’ex moglie : Dani Osvaldo news e gossip: il calciatore di Ballando con le Stelle ha una nuova fidanzata Altro che flirt con Veera Kinnunen: Dani Osvaldo si frequenta con un’altra! A lanciare il gossip l’ex moglie italiana del calciatore: la designer di gioielli Elena. La fiorentina, che dallo sportivo ha avuto le figlie Victoria e Maria Helena, […] L'articolo Dani Osvaldo frequenta una modella argentina: la confessione dell’ex moglie ...

Amavo sua sorella! Uccide la moglie Fahima con una chiave a croce mentre i figli dormono : Ahmed Dawood Seedat ha ucciso la moglie Fahima colpendola più volte con una chiave a croce e poi soffocandola, mentre i due figli di 2 e 5 anni dormivano nella stessa casa. È stato condannato a 23 anni di carcere: avrebbe commesso l'omicidio per poter avere una relazione con la cognata e sorella della vittima. Il delitto, consumatosi a Perth, in Australia, risale alla scorsa estate ma la sentenza nei suoi confronti è stata emessa solo nelle ...

Mark Hamill : “Con Harrison Ford e Carrie Fisher una squadra unica : scelta dalla moglie di George Lucas” : Mark Hamill è uno degli attori più iconici della sua generazione. Non solo perché ha interpretato Luke Skywalker nella saga di Star Wars. Ma anche per il suo lavoro come doppiatore. Da quest’anno, è uno dei protagonisti della seconda stagione di Knightfall, in onda ogni giovedì sera su History (canale 407 di Sky). Interpreta Talus, un cavaliere cro...

Una brava mogliettina! Belen Rodriguez porta la colazione a letto a De Martino : Dolce risveglio per Stefano De Martino, la sexy moglie Belen Rodriguez gli porta la colazione a letto e poi arriva il piccolo Santiago. Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ormai noto a tutti, i due non si nascondono più e mostrano sereni le piccole gioie del loro ritrovato amore. Su Instagram, Belen ha deciso di condividere con i suoi fan le tenerezze del risveglio. --Mentre Stefano sta ancora dormendo, la ...

Juventus - gli Agnelli danno alla moglie di Guardiola una Maserati : mister in arrivo? : Il City smentisce, la Juve non nega, Guardiola sta zitto, ma intanto, le voci si rincorrono, gli avvistamenti si moltiplicano, gli indizi abbondano. E presto Guardiola potrebbe palesarsi a Torino, visto che, due giorni fa, intorno alle ore 12.50, la signora Cristina Serra, moglie dell'attuale tecnic

Brian Austin Green denuncia la moglie Megan Fox per via di Beverly Hills 90210 : “La sua è una grave mancanza” : Per la serie anche i ricchi piangono sembra che il revival di Beverly Hills 90210 stia portando a galla una serie di fantasmi e problemi che in questi mesi e in questi anni non avevamo mancato immaginato. Questa volta la rivelazione o, meglio, la denuncia arriva da Brian Austin Green, l'amato David Silver della serie, e riguarda la bella moglie Megan Fox. L'attrice non ha bisogno di presentazioni ma quello che non sapevamo di lei è che ha ...

Ingegnere stanco di non riuscire a trovare la donna dei suoi sogni - si costruisce una moglie-robot : stanco di non riuscire a trovare la donna dei suoi sogni, un trentunenne Ingegnere cinese, esperto di intelligenza artificiale, si è costruito un robot, che ha sposato pochi giorni fa. Zheng Jiajia, ha conseguito nel 2011 un master in Intelligenza Artificiale, e ha lavorato per diverse grosse aziende cinesi in questo campo. Lo scorso anno ha deciso di mettere le sue competenze al servizio di sé stesso, iniziando a lavorare su un robot ...

21 enne in viaggio di nozze - si inventa una scusa con la moglie e si fa arrestare con una escort : Sicuramente fa piacere avere una risposta interessante quando gli amici chiedono “come è andato il viaggio di nozze?”, ma un uomo arrestato in Florida forse ha un racconto che probabilmente gli ha già rovinato il matrimonio. L’uomo, un ventunenne di nome Mohammed Ahmed, era appena arrivato ad Orlando per il suo viaggio di nozze, quando con una scusa ha lasciato la moglie in albergo per cercare una escort. Un buon inizio di matrimonio, non ...

70enne si fa arrestare fingendo una rapina pur di non vivere più con la moglie : Un settantenne ha rapinato una banca di Kansas City allo scopo di essere arrestato e poter stare così lontano dalla moglie con cui litigava costantemente. Lawrence John Ripple è entrato in banca ed ha consegnato un biglietto al cassiere, dove era scritto “Ho una pistola, dammi i soldi”. Il cassiere ha ubbidito, ma poi Ripple invece di fuggire si è seduto comodamente su una poltroncina all’ingresso della banca. Quando un addetto della ...