Elena Boschi torna dopo un periodo di silenzio e attacca Luigi Di Maio | “Vergognati!” e

Maria Elena Boschi - dietro l'attacco a Nicola Zingaretti un siluro a Luca Lotti : il retroscena Pd : Mettiamoci il caso Csm e il coinvolgimento di Luca Lotti, mettiamoci la nuova segreteria nominata da Nicola Zingaretti in cui non c'è spazio per Matteo Renzi né renziani: un mix esplosivo che ha portato il Pd, a tempo record, a una nuova durissima guerra interna. Nelle giornata di domenica diversi a

Il ritorno di Maria Elena Boschi e la resa dei conti nell’ex «Giglio magico» Le correnti nel Pd : grafico : L’ex ministra renziana difende Luca Lotti ma i suoi: lui era l’unico che parlava con Zingaretti e questi sono i risultati

Maria Elena Boschi difende Luca Lotti : “Grande gesto da parte sua - assurdo che PD lo attacchi” : L'ex ministro per i Rapporti con il Parlamento e le riforme difende Luca Lotti, autosospesosi dal Partito Democratico dopo lo scandalo sulle toghe romane: "Ha fatto una scelta che non era scontata e dovuta, di grande generosità verso la comunità del Pd e va quindi rispettato". Poi valuta duramente la scelta dei nomi della nuova segreteria di Zingaretti.Continua a leggere

Maria Elena Boschi - bordate contro il Pd di Nicola Zingaretti : "Guardateci in faccia" : L'inchiesta sul Csm terremota il Pd. Non solo per il fatto che l'indagine sia arrivata a Luca Lotti, che si è dimesso dal partito, ma perché la stessa inchiesta ha scatenato rancori e guerre all'interno del partito, da una parte i renziani e dall'altra tutto il resto dei dem. Lotti, infatti, è stato

Maria Elena Boschi : "Contro Lotti attacchi più dal Pd che dagli avversari" : “Sono arrivati più attacchi a Lotti dall’interno del Pd che dagli avversari politici. Autosospendendosi ha fatto una scelta che non era scontata e dovuta, di grande generosità verso la comunità del Pd e va quindi rispettato”. Maria Elena Boschi, oggi ad Assisi per intervenire al primo incontro nazionale della mozione “Sempre Avanti”, ha parlato dell’ex sottosegretario e della vicenda toghe ...

Mondiale femminile - i complimenti di Roberto Mancini - Matteo Renzi e Maria Elena Boschi alle azzurre [FOTO] : Esordio col botto per l’Italia al Mondiale femminile. Vittoria per 2-1 contro l’Australia grazia ad una doppietta della juventina Barbara Bonansea. Sui social non sono tardati i complimenti. Tra i primi ad elogiare le azzurre ci sono stati Roberto Mancini, Matteo Renzi e Maria Elena Boschi. In basso i tweet dei tre tifosi d’eccezione. Mondiale femminile, l’Italia vince all’esordio: una doppietta di Barbara Bonansea stende ...

La bionda Elena Boschi torna alla carica e da una brutta notizia attaccando Di Maio : “Ministro della disoccupazione” : Maria Elena Boschi torna alla carica e attacca Luigi Di Maio Era da qualche tempo che il nome di Maria Elena Boschi, ex braccio destro di Matteo Renzi, non si faceva largo in cima al palinsesto mediatico. Se si scorrono le Google news cercando il suo nome, appaiono un profluvio di notizie sul suo presunto flirt, … Continue reading La bionda Elena Boschi torna alla carica e da una brutta notizia attaccando Di Maio: “Ministro della ...

Maria Elena Boschi - Giulio Berruti vuota il sacco : "Flirt con l'ex ministro? La mia verità" : Giulio Berruti e Maria Elena Boschi non sono una coppia. Non la sono mai stata. Lo assicura il bell'attore di La figlia di Rivombrosa, che ha messo a tacere tutte le malelingue. Berruti è ancora felicemente fidanzato con l’attrice e produttrice austriaca Francesca Kirchmair, con la quale è stato

Giulio Berruti smentisce tutto : “Maria Elena Boschi? Solo illazioni” : Giulio Berruti e Maria Elena Boschi non stanno insieme Nessuna storia d’amore tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi. Dopo il clamore delle scorse settimane l’attore lanciato dalla fiction Mediaset La figlia di Rivombrosa ha messo a tacere tutte le malelingue. Berruti è ancora felicemente fidanzato con l’attrice e produttrice austriaca Francesca Kirchmair, con la […] L'articolo Giulio Berruti smentisce tutto: ...

Maria Elena Boschi tradita - Berruti bacia un'altra : Insieme a una festa milanese hanno fatto sognare: l’ex ministro Maria Elena Boschi si era presentata a un party durante il Salone del Mobile con Giulio Berruti facendo impazzire il gossip. Ora ritroviamo l’attore a Los Angeles insieme a Francesca Kirchmair, con cui si frequenta da un anno e con cui non si è mai lasciato. I due si baciano spensierati, come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale Chi. Come la prenderà la ...

Giulio Berruti tradisce Maria Elena Boschi con un’altra donna : Dopo l’uscita pubblica di Maria Elena Boschi in compagnia di Giulio Berruti il gossip era impazzito. A distanza di tempo in questo periodo l’attore è a Los Angeles insieme a Francesca Kirchmair, con cui si frequenta da un anno e con cui non si è mai lasciato. I due si baciano spensierati, come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale “Chi”. A questa notizia ancora la Boschi non ha detto una parola.

Maria Elena Boschi - Giulio Berruti ha un’altra : Si fa sempre più fitto il mistero sulla presunta relazione tra l'ex ministro Maria Elena Boschi e l'attore Giulio Berruti. Maria Elena Boschi e Giulio Berruti avevano partecipato insieme a un evento del Salone Del Mobile. E subito si è detto: è amore. In realtà, pare proprio che la love story non sia mai decollata. Anzi che non sia mai nemmeno stata nei loro pensieri. Infatti l’attore è felicemente fidanzato con Francesca Kirchmair.-- A ...

Maria Elena Boschi tradita da Giulio Berruti lui bacia un’altra : Qualche tempo fa l’ex ministro Maria Elena Boschi si era presentata ad una festa con Giulio Berruti facendo impazzire il gossip. In questo periodo l’attore è a Los Angeles insieme a Francesca Kirchmair, con cui si frequenta da un anno e con cui non si è mai lasciato. I due si baciano spensierati, come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale “Chi”. Come la prenderà la Boschi quando vedrà le foto.

Giulio Berruti paparazzato di nuovo con Francesca : e Maria Elena Boschi? : Giulio Berruti e Maria Elena Boschi news: solo un’amicizia tra i due? Colpo di scena nella presunta love story tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi. Dopo che i due si sono presentati ad un evento insieme in molti si aspettavano delle dichiarazioni ufficiali. Ma né da parte dell’attore né da parte dell’ex Ministro sono […] L'articolo Giulio Berruti paparazzato di nuovo con Francesca: e Maria Elena Boschi? proviene da ...