Cyberpunk 2077 tra nuove indiscrezioni | finali multipli e multiplayer per ora assente?

(Di martedì 18 giugno 2019) Affermare chesia stato il protagonista indiscusso dell'E3 2019 appena conclusosi non rappresenta di certo un delitto. Non ce ne vogliano gli altri publisher e tutti i prodotti presentati nel corso della kermesse californiana, ma il titolo di CD Projekt RED è stato quello in grado di far scattare dalla poltrona i presenti in sala e dalle sedie tutti gli utenti collegati tramite streaming online. Il merito va sì alla presenza di Keanu Reeves tanto in game quanto sul palco del Convention Center, ma le feature incluse nel gioco e una realizzazione tecnica che appare fin da ora mozzafiato fanno indubbiamente il loro sporco lavoro. È undalle ambizioni particolarmente elevate quello che si appresta a presenziare sugli scaffali nel primo quadrimestre del prossimo anno, con gli sviluppatori che sembrano pronti a costruire una storia in grado di prendere ...

