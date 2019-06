Cavalli denutriti costretti a correre nei concorsi

ilgiornale

(Di martedì 18 giugno 2019) Redazione L'associazione Islander di Nicole Berlusconi denuncia i maltrattamenti sugli animali «, picchiati, sfruttati fino allo stremo,che non servono più lasciati morire di fame e di sete, animali ai quali hanno negato ogni tipo di cura». A denunciare gli inaccettabili maltrattamenti è Nicole Berlusconi, da sempre in prima fila per i diritti degli animali con la sua associazione Progetto Islander. Il 9 giugno scorso sono state postate su Facebook le foto di duegravemente, montati da due ragazze e pronti per partecipare a un concorso al Centro Ippico Brianteo a Lentate sul Seveso. Fortunatamente la giuria non ne ha permesso la partenza ed è seguita una denuncia alla Procura Federale. Immediata la polemica sui social mentre l'Associazione Progetto Islander, capitanata da Nicole Berlusconi, è stata sommersa da decine e decine di ...

AlessandraSpor1 : Cammelli e cavalli per turisti, denutriti e frustati a sangue - pippoqqiq : Cammelli e cavalli per turisti, denutriti e frustati a sangue -