Calciomercato Estero | Affari e Trattative del 18-06-2019

(Di martedì 18 giugno 2019) Neymar potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain, accettando il ritorno al Barcellona. Ledi giornata dei principali club europei.Il Marsiglia si è fatto avanti per Olivier Ntcham di proprietà del Celtic. Secondo il Daily Record, l’ex centrocampista del Genoa, avrebbe dato l’ok per la trattativa.Il PSV Eindhoven ha convinto Ibrahim Afellay. Il trentatreenne di origini marocchine torna ufficialmente in Eredivisie dopo otto stagioni. In Bundesliga è ufficiale il prolungamento di contratto del tecnico Lucien Favre con il Borussia Dortmund. Il club, sui suoi canali ufficiali ha annunciato che l’ex Nizza ha firmato un accordo fino al 2021.Secondo ESPN, Frank Lampard dovrebbe essere ufficializzato a breve come nuovo manager del Chelsea al posto di Maurizio Sarri. In caso di accordo il Derby County avrebbe scelto John Terry, un’altra leggenda dei Blues. ...

