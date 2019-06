A Padova un pensionato litiga con una donna per un parcheggio e le riga tutta la macchina

huffingtonpost

(Di martedì 18 giugno 2019)con unaper un posto auto neldel centro commerciale. Così, per ripicca, l’anzianolela. È quanto successo - racconta Il Mattino di- fuori dall’Iperlando di Vigonza, nelno:I carabinieri hanno denunciato per danneggiamento G.A.P., ottantenne del posto. Ilaveva bisticciato con unadi 42 anni per una mancata precedenza in merito al. Pare che lei con la sua Nissan Micra abbia occupato il posto dove doveva parcheggiare lui. Così appena lei è entrata al supermercato lui hatola Micra, da una fiancata all’altra.Solo allora sono arrivati i carabinieri, che sono intervenuti per bloccare l’ottantenne. su Il Mattino di

mattinodipadova : Pensionato litiga con una donna per un parcheggio e le riga tutta la macchina -