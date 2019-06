Uomini e Donne | Angela Nasti sbotta | “Non ho bisogno di visibilità!”

Uomini e Donne - Angela Nasti risponde alle accuse : 'Non avevo bisogno di visibilità' : L'ex tronista di Uomini e Donne Angela Nasti sta continuando a far parlare di sé. Dopo la fine del suo percorso all'interno del talk show di Maria De Filippi, la ragazza è finita al centro di una bufera mediatica per aver lasciato, dopo pochissimi giorni dalla scelta, Alessio Campoli. In seguito al video nel quale la sorella della famosa influencer ha palesato la rottura con l'ex corteggiatore, il popolo del web si è scagliato contro di lei. ...

Gossip Uomini e Donne : Riccardo Guarnieri parte e lancia un messaggio : Riccardo Guarnieri va in vacanza e lancia un messaggio importante dopo UeD Sempre poco presente sui social, in queste ore Riccardo Guarnieri è tornato su Instagram e ha mostrato i suoi spostamenti. Il protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ha immortalato il viaggio in auto in autostrada, con tanto di casello per pagare il pedaggio (come visibile nella foto in basso). Riccardo Guarnieri ha iniziato le sue vacanze ed è partito molto ...

Uomini e Donne - Pamela Barretta ridicolizza Stefano Torrese : "Ti svegli dopo un mese e mezzo?" : Scontro continuo tra Pamela Barretta e Stefano Torrese, battaglia anche lontani dagli studi di Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 dove è sorto il loro dissidio. Su Instagram, Pamela e Stefano continuano a stuzzicarsi. Nelle ultime ore, ecco piovere l'ultima borda

Uomini e Donne - l'ex corteggiatrice Eleonora Rocchini contro la Mennoia : "E' normale che vi prendano per il cul*" : La fidanzata dell'ex tronista Oscar Branzani, commenta la rottura tra la Nasti e Campoli, accusando una delle autrici storiche del programma.

Uomini e Donne - Eleonora Rocchini contro la produzione : 'Invitano tutti - mai me ed Oscar' : In queste ultime ore sul web sta circolando il video di uno sfogo molto duro da parte di un'ex corteggiatrice contro Uomini e Donne. La persona in questione è Eleonora Rocchini. La ragazza partecipò circa tre anni fa al talk show e conobbe il tronista Oscar Branzani. I due si piacquero sin da subito e, infatti, decisero di lasciare insieme la trasmissione. Ebbene, a distanza di oltre tre anni, i due sono ancora felicemente fidanzati e più ...

Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi sorprende Claudia con un gesto : Lorenzo Riccardi fa uno scherzo a Claudia Dionigi dopo Uomini e Donne Una giornata di attesa quella di ieri per Claudia Dionigi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato sui social di aspettare Lorenzo Riccardi. In attesa del ritorno del fidanzato, la 28enne pontina ha deciso di dedicarsi alla famiglia e concedersi un pomeriggio di relax in piscina. Relax che è terminato appena l’ex tronista di UeD è tornato a casa. ...

Uomini e Donne : Giulia Cavaglia e Manuel Galiano - Prima Intervista di Coppia! : Giulia Cavaglia, a poche settimane dalla scelta effettuata a Uomini e Donne, ha rilasciato la Prima Intervista con il neo fidanzato Manuel Galiano. Le prime emozioni ed i progetti futuri! Manuel Galiano e Giulia Cavaglia dopo la scelta a Uomini e Donne, confessano come sta procedendo la loro relazione d’amore. Giulia Cavaglia finalmente è riuscita a trovare il grande amore. La piemontese dopo il no ricevuto da Lorenzo Riccardi a Uomini e ...

Uomini e Donne - Alessio Campoli : "Voglio tanto bene ad Angela - non butto fango su di lei quindi non fatelo voi" : La fine della brevissima relazione tra Angela Nasti e Alessio Campoli, una delle coppie che si è formata al termine dell'ultima edizione andata in onda di Uomini e Donne, è stata confermata ieri dall'ex tronista sorella di Chiara Nasti ma la "segnalazione", condivisa sui social da Deianira Marzano, qualche ora prima, aveva scatenato un polverone che non si è ancora stemperato. Dopo Angela, quindi, è arrivato il turno di Alessio di dire la ...

Uomini e Donne gossip : Nicolò Ferrari torna sui social dopo il lutto : dopo il lutto che lo ha colpito nei giorni scorsi torna sui social Nicolò Ferrari con un messaggio pubblicato su Instagram. Nicolò Ferrari non sta vivendo un periodo proprio bello perché è morto il nonno. La notizia è stata data proprio da lui su Instagram ai fan che avendolo visto per molto tempo assente e avevano iniziato a preoccuparsi; Nicolò ha pubblicato un lungo messaggio in cui dava l’ultimo saluto al nonno, dando ...

Uomini e Donne - Eleonora Rocchini si mostra tutta nuda : lato B in primo piano - foto da delirio : Così come mamma l'ha fatta. Eleonora Rocchini ha deciso di mostrarsi su Instagram, appunto, come mamma l'ha fatta, senza velo alcuno, una foto assai spinta per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. Posa da urlo senza costume mentre si concede un bagno i

