Totti | «Non è stata colpa mia decidere di lasciare la Roma | mi tenevano fuori da tutto»

(Di lunedì 17 giugno 2019) La conferenza stampa di addio alladi Francesco. «Alle 12.42 del 17 giugno ho mandato una mail alladove dicevo delle parole per me inimmaginabili. Ho dato le mie dimissioni alla AsÈ arrivato questo fatidico giorno che per me è molto pesante, però viste le condizioni penso che sia stato doveroso e giusto prendere questa decisione, anche perché non ho avuto mai la possibilità operativa di poter lavorare sull’area tecnica con la. Ci ho pensato tanti mesi, ma credo che sia la più coerente perché davanti a tutti ci deve essere lache è una squadra da amare. Oggi non ci devono essere le fazioni pro, pro Baldini o pro Pallotta, ma solo l’amore per questi colori. È normale che i presidenti, gli allenatori e i giocatori passano, ma le bandiere non passano. Questo mi ha fatto pensare tanto, non èmia prendere questa decisone» Hai mai pensato ...

SkyTG24 : #UltimOra #Roma, #Totti: società non mi ha mai coinvolto, tornerò con altra proprietà #Canale50… - riotta : #Sarri alla Juve, Conte all'Inter, #Totti via dalla Roma. Amici tifosi non protestate, il calcio è una professione… - MatteoPedrosi : #Totti: “Non mi hanno mai coinvolto in un progetto tecnico. Mi tenevano fuori da tutto”. -