Biondo e Emma si sono lasciati ' Non stiamo più insieme | ma ci vogliamo bene'

Biondo e Emma - è finita : l'annuncio social : Dopo settimane di rumor, l'ufficialità, ovviamente arrivata tramite diretta Instgaram. Biondo e Emma Muscat non stanno più insieme. Nel corso di un 'pranzo social', in diretta con i propri fan, il cantante ha ufficializzato la nuova rottura.Io ed Emma non stiamo più insieme da un paio di settimane, ma questo non toglie niente all’anno e mezzo di relazione che abbiamo vissuto. Ci vogliamo bene, siamo amici, ora siamo a pranzo insieme, ma ...

Amici gossip : Biondo ed Emma si sono lasciati - Irama ufficializza l'amore con Victoria : Tre protagonisti della diciassettesima edizione di Amici sono, in queste ore, al centro del gossip per le novità sentimentali che li riguardano: Irama, ad esempio, ha presenziato ad una sfilata e poi ad un concerto con la nuova fidanzata, la modella Victoria Stella. Emma e Biondo, invece, hanno usato Instagram per annunciare che il loro amore è finito: nonostante non stiano più insieme, i due cantanti hanno fatto sapere che si vogliono bene e ...

Sono tornati insieme! Emma Muscat e Biondo di Amici si sono ritrovati : Arriva un'incredibile voce dal programma di canale 5 Amici ideato e condotto da Maria de Filippi. La voce riguarda Emma Muscat e Biondo, due ex cantanti del programma. I due, a dispetto di voci contrarie, pare stiano ancora insieme. Dopo la fine della loro storia, fulmine a ciel sereno, si sono infatti ritrovati. A raccontarlo sono stati i diretti interessati in un'intervista doppia al settimanale Vero.-- Emma ha spiegato che si sono trovati ...

Emma e Biondo oggi - veri motivi rottura e nuovo inizio : “Insieme di cose” : Biondo ed Emma rottura: la crisi è passata e ora pensano al futuro insieme Emma e Biondo stanno ancora insieme. Dopo la rottura, i due ex cantanti di Amici di Maria De Filippi si sono ritrovati e hanno deciso di ricominciare a viversi, non commettendo più gli errori del passato. La fine della loro storia […] L'articolo Emma e Biondo oggi, veri motivi rottura e nuovo inizio: “Insieme di cose” proviene da Gossip e Tv.

Emma Muscat e Biondo in Avec Moi - un duetto d’amore (intervista) : Emma Muscat e Biondo duettano in Avec Moi, il nuovo singolo disponibile da oggi in radio e in digitale. Il brano racconta la storia d'amore dei due, nata sui banchi di Amici di Maria De Filippi ormai più di un anno fa. Contiene riferimenti alla città di Parigi e lo stesso titolo è un omaggio in lingua francese. I due ci hanno spiegato che Parigi è la città che ha visto crescere il loro sentimento e che hanno visitato insieme due volte, la ...

Biondo ed Emma sono tornati insieme - lui : 'Fantascienza ciò che dice Taylor Mega' : Biondo ed Emma Muscat, che si erano conosciuti e fidanzati nel corso della scorsa edizione di Amici, avevano lasciato intendere e poi confermato di essersi lasciati. Adesso dopo una vacanza a Parigi i due si sono riconciliati e da questa serenità rinnovata nascerà "Avec Moi", una canzone che uscirà ufficialmente il 26 aprile. Intanto però Biondo ha respinto con convinzione le dichiarazioni rilasciate da Taylor Mega. Biondo ed Emma di nuovo una ...

Biondo e Emma - sempre più innamorati e su Taylor Mega : “Fantascienza” : Biondo e Emma, dopo la crisi, sono tornati più innamorati di prima. I cantanti sono fuggiti a Parigi per ritrovarsi come coppia La crisi di Biondo e Emma Muscat è ufficialmente superata. Sulle pagine del settimanale Chi, la coppia si racconta e racconta l’amore che è tornato più forte di prima. Soprattutto, smentiscono la rottura […] L'articolo Biondo e Emma, sempre più innamorati e su Taylor Mega: “Fantascienza” proviene ...

Avec Moi è il nuovo singolo di Emma Muscat feat. Biondo : Si intitola Avec Moi ed è il nuovo singolo di Emma Muscat feat. Biondo. I due si sono conosciuti sui banchi di Amici di Maria De Filippi, entrambi concorrenti della categoria canto nella scorsa edizione. Entrambi giunti alla fase serale, si sono man mano avvicinati e il loro rapporto ha avuto un seguito anche a telecamere spente. Ad un anno dalla loro partecipazione ad Amici, Emma Muscat e Biondo si riuniscono anche artisticamente nel singolo ...

