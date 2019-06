Sarri alla Juve | il rapper Anastasio | “Eri il mio condottiero | ma sei andato con loro…”

Sarri alla Juve - il benvenuto di Cabrini : “adesso grandi risultati” : “Sarri alla Juve? Mi auguro che faccia bene. La Juventus è un ambiente che devi gestire e saper accettare, per il fatto che è un vincente e quindi anche tu devi esserlo. Questa è la prima caratteristica che devono avere i giocatori e gli allenatori che arrivano a Torino”. E’ il commento a caldo di Antonio Cabrini, leggendario ex difensore della Juventus negli anni ’80, ai microfoni di LAPRESSE che parla ...

L’ascesa di Maurizio Sarri - dall’Eccellenza alla Juventus : adesso l’alba di una nuova era - cambio storico ed inedito : Mancava sola l’ufficialità che è arrivata negli ultimi minuti, si conclude la telenovela del nuovo allenatore della Juventus, il club bianconero ha annunciato l’accordo con Maurizio Sarri che lascia il Chelsea dopo appena una stagione. Il tecnico è stato protagonista di una scalata impressionante, dalla Serie D alla panchina della Juventus il passo è stato breve, un salto guadagnato tramite la competenza di un allenatore che ha ...

Sarri alla Juve - Mattioli ("Non sarà lui il nuovo allenatore") e Paganini ("Juve cerca altro") di Rai Sport lo escludevano fino a poche ore prima : Oggi pomeriggio, a Borsa chiusa, è arrivata l'ufficialità: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Si è conclusa così, in una calda domenica di giugno, una delle più appassionanti (sic) soap opera del giornalismo Sportivo degli ultimi anni. Dopo l'addio di Massimiliano Allegri (deciso dal presidente del club bianconero Andrea Agnelli), sono iniziati a circolare i rumors sul nuovo tecnico della Signora. I nomi fatti sono stati ...

Sarri ufficiale alla Juventus. La fine di una telenovela : Sarri ufficiale alla Juventus. La fine di una telenovela alla fine il tanto atteso annuncio è arrivato. In un pomeriggio domenicale di giugno, quando meno te l’aspetti: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Questo triplice fischio sancisce la fine di una telenovela cominciata un mese fa, a campionato non ancora terminato. Una spy story per certi versi, che ha accostato alla panchina bianconera un po’ tutti ...

Sky : c’è il like di Dybala al Tweet dell’annuncio di Sarri alla Juve : Uno dei cuoricini al Tweet con cui la Juventus comunica che Maurizio Sarri è il suo nuovo allenatore è quello di Paulo Dybala. Il gradimento manifestato dal giocatore Juventino è così commentato a Sky Sport 24 da Riccardo Trevisani: “Dybala è uno dei giocatori che aveva maggiormente bisogno di un cambio tecnico dopo una stagione molto complicata dovuta alle incomprensioni con Allegri e anche al ruolo in cui ha giocato. Dybala deve stare ...

Sarri alla Juve - Anastasio si sfoga : 'Sei andato col potere che sfidavamo' : Adesso è ufficiale, Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico toscano ha risolto il contratto che lo legava al Chelsea per intraprendere l'avventura in bianconero, come ampiamente previsto da giorni da parte dalla quasi totalità degli esperti di calciomercato. La notizia ha inevitabilmente suscitato reazioni di rammarico da parte di molti tifosi del Napoli, rimasti sentimentalmente legati all'ex tecnico azzurro anche dopo ...

Sarri alla Juventus - il messaggio d’addio del Chelsea : Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus, prima il comunicato dei bianconeri poi quello del Chelsea che saluta l’allenatore. “I due club hanno raggiunto un accordo per la risoluzione anticipata del contratto di Sarri con il Chelsea FC, che era valido ancora per due anni”, si legge nel comunicato del Chelsea. Poi vengono riportate le parole della plenipotenziaria del club londinese, Marina ...

Meno male che Sarri è andato alla Juventus : Il gas e l’acqua aperti “Festeggiamo, ma non ci dimentichiamo l’acqua e il gas aperti”. Mi piace poter pensare che, citando l’immenso Massimo Troisi, che ci siano poche cose ormai da dire a Massimiliano Gallo che mi ha chiesto un pensiero sulla vicenda Sarri, ribadendomi “tu devi esprimerti perché sei stato tra i primi, in epoca non sospetta, a sostenere l’antiSarrismo e la pochezza manageriale di colui che hai definito, con sarcasmo ...

Sarri alla Juve chiude la bolla mediatica Guardiola : quando la sostituzione della realtà diventa notizia : Maurizio Sarri alla Juventus. È la fine di un incubo. Non solo per la Juve: nell’ultimo mese l’Italia pallonara si è spaccata su uno dei più surreali tormentoni che il nostro calcio ricordi. Da una parte chi diceva Sarri (a dire il vero praticamente tutte le firme e i quotidiani più autorevoli e accreditati), dall’altra un sottobosco di addetti ai lavori e pseudo esperti del mercato che hanno alimentato il mistero Guardiola. Un’incredibile bolla ...

Buffon : “Sarri alla Juve non è rivoluzione - né scommessa. È un percorso inedito” : Buffon ha parlato, in una lunga intervista al Corriere dello Sport, non solo di sé, ma anche della sua vecchia amata Juventus e dell’assurda richiesta di alcuni tifosi di rimuovere la stella dedicata ad Antonio Conte dopo la decisione di allenare l’Inter. «Lui non ha mai tradito, non è il tipo che bacia la maglia, aderisce pubblicamente al progetto e poi alimenta i conflitti nello spogliatoio o in società. Considero il suo ritorno ...

Momblano : “Sui fogli che circolano alla Juve c’è il nome di Sarri” : Momblano è tornato a parlare in tv a Top Calcio Qsvs. Il giornalista ha sempre detto che in corso c’era una doppia trattativa e che Sarri era il piano B di Guardiola, ieri parla a di Pep al 51% e Sarri al 49%. Proprio oggi, giorno in cui scade la clausola di Guardiola al City Momblano fa alcune dichiarazioni importanti: “Da Torino arriva finalmente un segnale, dopo 15 giorni in cui negli uffici della società ha regnato la calma ...

Il Mattino – Sarri alla Juve con Jorginho e Hysaj - ma scoppia il caso Higuain Il Mattino – Sarri alla Juve con Jorginho e Hysaj, ma scoppia il caso Higuain. Ultimo aggiornamento sugli ex Napoli che passeranno alla Juve la prossima stagione. Parliamo di Sarri, Jorginho, Higuain e forse anche Hysaj. Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino

Crosetti : alla fine Sarri metterà l’orologio sul polsino della tuta : La Juve e Sarri sono due realtà tra loro lontanissime, scrive Maurizio Crosetti su Repubblica, ma rappresentano anche “un esperimento di acrobazia chimica”: “Iniettarsi cellule del nemico e vedere cosa capita. Mai successo, alla Juventus: forse è proprio per questo che lo hanno fatto succedere”. E Crosetti analizza gli universi opposti che con il matrimonio tra l’ex tecnico del Napoli e gli Agnelli verrebbero a ...