MotoGp – Marc Marquez non ci sta | “grazie a Lorenzo? Non voglio regali Incidente

MotoGp - Marc Marquez vince Gp Catalunya - Petrucci terzo : Marc Marquez vince il Gran Premio di Catalogna, settima tappa del Mondiale 2019 della Motogp. Il pilota spagnolo della Honda si aggiudica la gara

MotoGp - a Montmelò vince Marc Marquez dopo lo "strike" di Jorge Lorenzo. Petrucci sul podio : Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Catalogna valido per il Mondiale della MotoGp, sul circuito del Montmelò. Lo spagnolo della Honda ha preceduto sul traguardo il francese Fabio Quartararo su una Yamaha del Team Petronas e Danilo Petrucci su Ducati. Con questa vittoria Marquez allunga in vetta

MotoGp - GP Catalogna 2019 : scaramucce in pista tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Rapporto non idilliaco fra i due spagnolo : Era solo questione di tempo. Il Rapporto tra i due spagnoli Marc Marquez e Jorge Lorenzo, compagni di squadra della Honda HRC, era destinato ad incrinarsi inevitabilmente. La differente resa tra l’asso nativo di Cervera e il maiorchino è lampante e guardare la classifica è come sparare sulla Croce Rossa, riferendoci a Jorge: 115 contro 19 punti parlano chiaro. Un differenziale che alimenta il malumore di Lorenzo, ovviamente maldisposto a ...

MotoGp in Catalogna - Fabian Quartararo in pole davanti a Marc Marquez. Quinto Valentino Rossi : Con soli 15 millesimi di vantaggio, è Fabian Quartarato ad aggiudicarsi la pole position del Gp di Catalogna, settima tappa del Motomondiale, nella classe MotoGP. Il francese, in sella alla Yamaha del team Petronas, con il tempo di 1’39”484 ha beffato lo spagnolo Marc Marquez che con la sua Honda ha dovuto accontentarsi del secondo posto. Per il “rookie” transalpino è la seconda pole in carriera nella classe regina del ...

MotoGp – La spaccatura in casa Honda è completa! Marc Marquez manda a fanculo Jorge Lorenzo nelle FP3 [FOTO] : Momenti di tensione nel finale delle FP3 del Gp di Catalunya: Marc Marquez manda a fanculo Jorge Lorenzo dopo un soprasso. Continuano le frizioni fra i due spagnoli in casa Honda Le prove libere di Barcellona continuano a risultare complicate per la Honda. Dopo il 17° posto delle FP2 nella giornata di ieri, quest’oggi Marc Marquez è riuscito ad entrare nel Q2 per un soffio, terminando le FP3 al 9° posto davanti al compagno di ...

MotoGp – Rins davanti a tutti nelle FP3 di Barcellona : bene Valentino Rossi - Marc Marquez rischia di restare fuori! [TEMPI] : Alex Rins chiude davanti a tutti nelle FP3 di Barcellona: bene le Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales, chiudono la top 10 Marc Marquez e Jorge Lorenzo Dopo le FP2 dominate dal giovane rookie Fabio Quartararo, le FP3 del Gp di Catalunya regalano grande spettacolo e diversi dati interessanti, soprattutto in ottica qualifiche. Il tempo migliore lo fa registare lo spagnolo Rins che si piazza davanti a tutti in 1:39.547. Il pilota ...

Marc Marquez MotoGp - GP Catalogna 2019 : “Ho provato tante gomme - ho una strategia per la gara” : Marc Marquez si è nascosto nelle prove libere del GP Catalogna 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il leader della classifica generale ha stampato il miglior tempo nella FP1 e poi nella seconda sessione ha deciso di provare gli pneumatici senza attaccare il tempo e chiudendo col 17esimo crono del turno pomeridiano. Lo spagnolo rimane comunque il grande favorito della vigilia per la vittoria ma la concorrenza sarà spietata visto che Andrea Dovizioso ...

MotoGp - Marc Marquez non le manda a dire a Lorenzo : “ha parlato di Dream Team - ma…” : Il pilota della Honda ha tranquillizzato tutti sulla sua posizione in classifica al termine delle FP2, lanciando anche un messaggio a Lorenzo Marc Marquez chiude la prima giornata di libere al Montmelò con il diciassettesimo tempo, dopo essere stato il più veloce al mattino. Un crollo verticale che tuttavia non preoccupa la Honda, considerando che lo spagnolo si è concentrato sulle gomme al pomeriggio e non sul time-attack. Alessandro La ...

MotoGp - Risultato FP1 GP Catalogna 2019 : Marc Marquez subito davanti a tutti - quarto Dovizioso - nono Rossi con una Yamaha in forma : Se il buongiorno si vede dal mattino Marc Marquez (Honda) è pronto a fare la voce grossa nel Gran Premio di Catalogna 2019. Lo spagnolo, infatti, ha impressionato nel corso della prima sessione di prove libere sul circuito alle porte di Barcellona, precedendo Yamaha e Ducati con distacchi, va detto, non amplissimi. Al Montmelò, dove hanno regnato nuvole grigie e temperature accettabili attorno ai 25°, si è potuto apprezzare un notevole ...

Marc Marquez MotoGp - GP Catalogna 2019 : “Felice di correre in casa - ma la Ducati sarà la moto da battere” : Marc Marquez è pronto e carico in vista del Gran Premio di Catalogna 2019 di motoGP, settimo appuntamento della stagione, e secondo sul territorio spagnolo. Il campione del mondo, quindi, correrà in casa, provando a fare il bis dopo il successo di Jerez de la Frontera. Il suo inizio di campionato è stato assolutamente sontuoso, e cercherà di allungarlo su una pista nella quale, tuttavia, non ha mai avuto troppa fortuna nella classe regina, ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Catalogna 2019 : “Per lottare con Marc Marquez dobbiamo vincere” : Il terzo posto del Mugello (Italia) ad Andrea Dovizioso aveva lasciato un po’ d’amaro in bocca. Il nostro portacolori, quindi, guarda al prossimo weekend del GP di Catalogna 2019, settimo round del Mondiale di MotoGP, con ambizione. Su uno dei tracciati più difficili in calendario, la Ducati dovrebbe consentirgli di lottare per il successo. Nelle ultime due stagioni proprio il “Dovi” e Jorge Lorenzo sono saliti sul podio ...