LIVE Acqua&Sapone – Pesaro | gara-5 finale play-off calcio a 5 in DIRETTA | 2 a 2

(Di sabato 15 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3:52 Lungo fraseggio per l’Italservice ma il tirodi Canal è a lato. 5:00 Si parte, ricordiamo cheha vinto entrambe le partite giunte all’extra periodo in questa serie. PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE 0:00 FINISCE QUI. Saranno i tempi supplementari a decidere questo scudetto 2018/2019! 0:03 Mancuso prova l’ultimo tiro, rimpallato dalla difesa. 0:15 Jonas calcia alto, nulla da fare. 0:18 Quarto fallo per, a centrocampo, ultima occasione per gli abruzzesi. 1:30 Ultimi novanta secondi di match, ci saranno i supplementari? 2:23 Ancora duello De Oira – Miarelli ma il brasiliano non riesce a trovare il goal. 3:03 Per poco Marcelinho non trova il guizzo saltando Mammarella sulla sinistra ma il pallone colpito d’anticipo esce. 3:11 Buona uscita di Miarelli su De Oira. 3:51 Momento delicato ...

