Addio a Franco Zeffirelli | una vita tra cinema e teatro

(Di sabato 15 giugno 2019) Si è spento a 96 anni, regista di, scenografo, costumista e attore. Lo saluta il sito della Fondazione a lui dedicata, con un “Ciao maestro”. E la fine lo coglie ancora al lavoro, nonostante la lunga malattia, per una regia dell’amatissima Traviata che aprirà la stagione del Festival lirico all’Arena di Verona il prossimo 21 giugno. Era nato a Firenze nel 1923 dove, da studente di architettura, era già stato un precoce animatore dellateatrale cittadina. Si era dato poi alla recitazione, venendo notato da Luchino Visconti in una edizione de I parenti terribili di Cocteau, che lo volle con lui in alcuni spettacoli (un Delitto e castigo di Dostoevskij). Da lì passò a occuparsi di scenografia e costumi per messe in scena di classici di Shakespeare, Cechov, Tennessee Williams. Ebbe persino, dopo una parte alne L’onorevole Angelina (1947) ...

