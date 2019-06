Cyberpunk 2077 | la demo E3 presentata a porte chiuse sarà mostrata al PAX West

Cyberpunk 2077 in nuove spettacolari immagini tra Johnny Silverhand e Night City : Tra i grandi protagonisti dell'E3 2019 non possiamo di certo non citare Cyberpunk 2077, ultima fatica dell'acclamatissimo team di CD Projekt RED che ci trasporta nella distopica Night City e che in quel di Los Angeles ha attirato l'attenzione su di sé principalmente per due motivi.Da una parte la nuovissima demo mostrata alla stampa di cui vi abbiamo parlato in dettaglio nella nostra anteprima e dall'altra il nuovissimo trailer che ha rivelato ...

La demo di Cyberpunk 2077 mostrata all'E3 2019 girava su PC : all'E3 2019, CD Projekt Red ha presentato Cyberpunk 2077 al pubblico e alla stampa, entusiasmando i partecipanti con le incredibili funzionalità grafiche del gioco, tanto che molti lo hanno definito "next-gen", nonostante l'uscita pianificata su PS4 e Xbox One.Recenti articoli online hanno riportato che la demo E3 di Cyberpunk 2077 presente a Los Angeles era in esecuzione su PS4 Pro. Nello specifico, Dave Thier ha scritto su Forbes che "la demo ...

Cyberpunk 2077 : appare una petizione online per far doppiare Keanu Reeves a Luca Ward - l'attore intanto stuzzica i fan con Splinter Cell : Forse la parte più seguita dai fan di Cyberpunk 2077 non è l'annuncio della data di uscita, ma il fatto che Keanu Reeves sia tra i protagonisti del gioco.Come ben sappiamo l'attore ha fatto il suo ingresso sul palco dell'E3 mandando in visibilio i fan. Tuttavia il suo annuncio ha influenzato anche i fan italiani che hanno chiesto a gran voce di far doppiare l'attore al doppiatore italiano Luca Ward.Sulla sua pagina Facebook Ward ha dichiarato: ...

Cyberpunk 2077 : il ragazzo che ha gridato "sei mozzafiato" a Keanu Reeves ha respinto l'offerta di una copia del gioco in favore di un aiuto per un ospedale pediatrico : Vi ricordate quel ragazzo che durante l'apparizione di Keanu Reeves all'E3 gli ha urlato "sei mozzafiato"? Ebbene, quella dichiarazione come avevamo riportato qualche giorno fa, gli è costata una Collector's Edition gentilmente offerta da CD Projekt RED.Ma, come scritto da Dualshockers, Peter Sark ha respinto gentilmente l'offerta chiedendo invece agli sviluppatori di fare una donazione ad un'associazione benefica per bambini attraverso Gamers ...

Cyberpunk 2077 : Keanu Reeves è rimasto spiazzato dal calore del pubblico durante la sua apparizione all'E3 : I piani per la star di John Wick 3, Keanu Reeves, di fare un'apparizione durante l'E3 erano segreti. Il capo di Xbox, Phil Spencer, ha dichiarato a Variety che un rimpiazzo avrebbe dato le battute durante le prove ed è stato usato un nome in codice per riferirsi all'attore in modo che non trapelasse nulla.La prima volta in cui ha messo piede al Microsoft Theater è stata proprio il giorno della sua apparizione a sorpresa sul palco dell'E3. "Stavo ...

Cyberpunk 2077 - il poster di una donna transgender che fa discutere e le parole dell'artista che l'ha creato : "Rappresentazione transfobica". Con queste parole è stato accolto un poster presente all'interno di Cyberpunk 2077 che in questi giorni sta facendo discutere non poco il popolo di internet. Un poster che pubblicizza una bibita che mostra una donna transgender e la scritta "mix it up" che può essere tradotta come varia o mischia.Il gioco che solo ieri è stato protagonista della nostra approfonditissima anteprima, propone questa immagine anche ...

Cyberpunk 2077 può essere finito anche senza spargimenti di sangue : La demo di Cyberpunk 20177 che molti hanno potuto provare in questo E3 ha confermato che sarà possibile finire il gioco senza dover per forza uccidere le persone.Come riporta PC Gamer, CD Projekt RED ha dichiarato che questa opzione è stata inserita dopo aver ascoltato i feedback dei fan e del sondaggio pubblicato lo scorso anno."In questo momento, ogni arma e ogni cyberware ha un'opzione non letale", ha detto il progettista responsabile delle ...

Cyberpunk 2077 : il personaggio interpretato da Keanu Reeves sarà letteralmente nella nostra testa : Durante il trailer E3 di Cyberpunk 2077 abbiamo visto Keanu Reeves apparire come Johnny Silverhand, un personaggio iconico del gioco da tavolo Cyberpunk 2020, su cui si basa il titolo di CD Projekt Red. Ma qualcosa di insolito accade al minuto 3.45 del trailer: c'è un "problema visivo", e per qualche secondo l'immagine di Keanu sparisce. Potete vedere le linee elettriche proprio attraverso il personaggio, quindi non si tratta di un problema con ...

E3 2019 : Cyberpunk 2077 - anteprima : Sarà il Game of the Show dell'E3 2019. Per chi scrive è molto probabile, ma per qualcun altro potrebbe non esserlo. D'altronde i gusti sono pur sempre i gusti. Quel che invece è innegabile è che Cyberpunk 2077 è uno dei protagonisti della gaming industry sin dal giorno del suo annuncio. E da qualche giorno sappiamo anche, finalmente, quando uscirà, ossia il 16 aprile 2020.E da qui al giorno della sua release, Cyberpunk 2077 ha davanti a sé degli ...

Cyberpunk 2077 : Numerosi dettagli dalla DEMO : Durante l’E3 2019, qualcuno è riuscito a mettere le mani sulla DEMO di Cyberpunk 2077, a seguire vi riportiamo i Numerosi dettagli diffusi sulla rete, ricordandovi o informandovi che il lancio del gioco è previsto per il 16 Aprile 2020. Numerosi dettagli per Cyberpunk 2077 Non è previsto il ciclo giorno/notte Non sono previsti caricamenti tra le aree del gioco Le classi seppur diversificate tra di loro, non ...

Cinema e videogiochi sempre più vicini - da Cyberpunk 2077 a Death Stranding : Il trend degli ultimi mesi è senza dubbio quello di un connubio sempre più fitto tra Cinema e videogiochi. Ultimo episodio tra tutti, che in questo momento sta destando molto interesse, è la partecipazione di Keanu Reeves a Cyberpunk 2077. Sicuramente questa compenetrazione sembra essere indice di un reciproco interesse tra la settima arte e la “nuova arte”. Inizi particolari Andando indietro nel tempo già è capitato che un noto attore prestasse ...

Cyberpunk 2077 subito in testa nelle classifiche di Steam e GOG : Cyberpunk 2077 è stato tra gli assoluti protagonisti di questo E3 2019, con la presenza di Keanu Reeves sul palco di Microsoft che ha fatto letteralmente impazzire i fan.Il gioco, non è una novità, è molto atteso e, dopo l'annuncio della data di uscita e della disponibilità dei pre-order, i fan non hanno perso tempo, a quanto pare.Infatti, Cyberpunk 2077 risulta già in cima alle classifiche degli store di Steam e GOG, come conferma Marcin Momot, ...

Il gameplay di Cyberpunk 2077 non sarà mostrato fino alla Gamescom di agosto : Cyberpunk 2077 ha ricevuto un grande trailer cinematografico alla conferenza E3 di Xbox e sì, Keanu Reeves è probabilmente il protagonista dell'evento di Los Angeles finora, ma probabilmente in molti si aspettavano di vedere il titolo in azione, anche se in precedenza era stato annunciato che CD Projekt Red avrebbe mostrato Cyberpunk 2077 alla stampa, a porte chiuse, e al pubblico presente all'E3.Ma che dire dei milioni di giocatori che non ...

Keanu Reeves nel trailer di Cyberpunk 2077 : L'E3 2019 ha subito catalizzato su di se l'attenzione del pubblico dei videogiochi e non solo con la partecipazione di Keanu Reeves alla conferenza Xbox. Durante l'ncontro con la stampa è stato presentato il nuovo trailer di Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED al termine del quale si è vista anche la comparsa dell'attore di John Wick 3, cosa che ha senza dubbio catalizzato ancor più l'attenzione verso un titolo che, sin dalla notizia della sua ...