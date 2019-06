Crediti deteriorati in calo secondo la Commissione Europea nel terzo trimestre 2018

Blastingnews

(Di venerdì 14 giugno 2019)quanto riportato dal comunicato stampa emanato dalla, l'impegno significativo promosso dagli operatori bancari europei,gli indirizzi forniti dai regolatori, starebbe dando i suoi frutti. Nel periodo che va daldel 2014 aldel, lo stock dipresenti nei bilanci delle banche dei paesi dell'Unioneè calato di oltre il 50%. Nel commentare i dati, il vicepresidente responsabile per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, Valdis Dombrovskis, ha sottolineato come i positivi risultati raggiunti nella riduzione dei rischi presenti nel sistema bancario ponga solide basi su cui portare avanti il processo per il completamento dell'Unione Bancaria....

