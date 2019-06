Uno picchia | l' altro tortura | padre e figlio a processo

ilgiornale

(Di giovedì 13 giugno 2019) Valentina Dardari Ci sono voluti quattro anni per giungere alla discussione delche vede imputati i due uominisi troveranno insieme in un’aula del Tribunale di Monza. Uno con l’accusa di averto il nipotino e l’per averto la moglie. Questa assurda vicenda è avvenuta a Monza. Come ha spiegato Il Giorno, tutto ha avuto inizio quando il bambino, che al momento dei fatti aveva 5 anni, era stato portato dal medico per curare delle piccole bruciature su braccia e gambe. Il piccolo in quella occasione avrebbe rivelato di essere stato bruciato con una sigaretta dal nonno paterno. La madre, una trentenne residente in Brianza, separata solo da qualche mese dal marito, ha scoperto in quel momento quella tragica realtà. Non bastava aver accusato il coniuge,dei suoi due figli, di stalking e violenza sessuale, adesso la 30enne doveva ...

aspettaaspetta : Grande!!!!!! Forza, Sgarbi, picchia duro. Abbiamo bisogno di uno che grida per far capire alla sx, clericale e non,… - rimmel83837671 : @Vallescrivia1 @Agnese73186871 'In quest'epoca di pazzi' in cui si considera lesivo del decoro paesaggistico uno… - taniacips : @boicottami Se fossi io poi dovrei spendere quei soldi x farmi riaccompagnare a casa in uno stato pietoso, il gin m… -