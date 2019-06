Tagliatelle con gamberi

cosacucino.myblog

(Di giovedì 13 giugno 2019)AIINGREDIENTI: 250 gr fettucce ofresche all’uovo, 2 pomodori maturi o polpa di pomodoro a pezzettoni, 200 gr di code di gamberoni, 1 spicchio d’aglio, 2 cucchiai d’olio d’oliva, basilico, sale, peperoncino. PREPARAZIONE Scottate i pomodori per 10 secondi , spellateli e tagliate la polpa a dadini. Sgusciate le code die tagliatele in due per il lungo, avendo cura di eliminare il budellino intestinale. Scaldate l’olio d’oliva in una grande padella e fatevi appassire lo spicchio d’aglio sbucciato e sminuzzato, senza farlo colorire. Gettate nella padella ie lasciateli cuocere per 1 minuto per lato. Buttate nella padella anche i pomodori e una presa abbondante di sale. Aggiungete anche il peperocino. Alzate la fiamma e lasciate cuocere a fuoco vivo per 5 minuti circa, scuotendo la padella ogni ...

