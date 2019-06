Sblocca cantieri la Camera approva con 259 sì | è legge

agi

(Di giovedì 13 giugno 2019) L'Aula dellahato il decretocon 259 sì, 75 no, e 45 astenuti. Il provvedimento, su cui il governo ha posto la questione di fiducia, è. Nel suo passaggio a Montecitorio, il provvedimento non ha subito modifiche. Loè stato terreno di scontro all'interno della maggioranza che ha visto scricchiolare in più occasioni la sua tenuta, già provata dopo le elezioni europee. L'apice della tensione si registrò quando la Lega presentò un emendamento riformulato che bloccava il codice degli appalti per due anni sul quale si trovò poi in extremis l'accordo tra i due partiti di maggioranza. Il super-emendamento prevede la sospensione di alcuni punti rilevanti del codice degli appalti fino al 31 dicembre 2020, in attesa di una nuova definizione delle regole per liberare dalla burocrazia le imprese. Al ...

