La Juve vuole Sarri | anche se dovrà pagare un’indennizzo

Il Chelsea blocca Maurizio Sarri Lui vuole solo la Juve. I rumors : Roman Abramovich non intende rinunciare ai 6 milioni di euro che il tecnico chiede come buonuscita per i due anni di contratto rimanenti (e che i bianconeri non vogliono pagare) e non ha ancora sciolto le riserve sul suo successore, da qui untentativo in extremis di trattenerlo Segui su affaritaliani.it

Hysaj - l’agente : “C’è l’offerta dell’Atletico - lui vuole provare l’esperienza all’estero! Può accettare la Juve con Sarri è un professionista. Su Mario Rui in uscita - Sepe e Grassi…” : Il procuratore di Hysaj parla della possibilità che ha il suo assistito di essere ceduto all’Atletico Madrid o alla Juve con Sarri Mario Giuffredi agente di Hysaj e Veretout tra gli altri, é intervenuto in diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, ed ha parlato del futuro dei suoi assistiti: “Hysaj-Atletico Madrid? L’offerta è molto bassa e non rispecchia il valore di un calciatore. E’ ...

Il Manchester Evening cita Momblano e twitta “Guardiola vuole la Juve” : Il Manchester Evening lancia un tweet che lascia poco all’immaginazione Guardiola wants Juvetus ‘Guardiola wants Juventus’ #mcfc https://t.co/7dCdDaHvOM pic.twitter.com/GOelctSJQ7 — Manchester City News (@ManCityMEN) 7 giugno 2019 Il giornale di Manchester riporta le voci che circolano in Italia, alimentate soprattuto da Momblano circa la volontà di Pep di diventare il prossimo allenatore bianconero Nonostante le smentite di ...

Mercato Juve - il giornalista Momblano : 'Guardiola vuole lasciare il City - arriva al 90%' : Cresce l'attesa sull'annuncio del prossimo allenatore della Juventus. Il club bianconero, dopo avere chiuso il rapporto professionale con Massimiliano Allegri, non ha ancora fatto trapelare il nome del prossimo tecnico e i tifosi non stanno più nella pelle. Nelle ultime ore è circolato con insistenza il nome di Maurizio Sarri, ex tecnico del Napoli che quest'anno è riuscito a conquistare l'Europa League con il Chelsea. Alcuni giornalisti, però, ...

L’ultima gola profonda di Twitter è Pesto Flies : La Juve vuole Guardiola - in alternativa Carrera. Non Sarri : In mezzo alle decine di ipotesi che in questi giorni affollano social e stampa sulla panchina della Juve, arriva un nuovo protagonista, Pesto Flies che dice subito di non avere velleità di essere creduto. “Riferisco i fatti come li conosco. Non ho chiesto a nessuno di fidarsi di me. Non imploro l’attenzione di nessuno. Non ho nemmeno scelto una foto per il profilo per essere plausibile” I didn’t use hastags, I ...

Juventus - Paratici su tecnico idee chiare - ma ci vuole un pò di tempo : Ancora un po' di tempo. Che si tratti di ore, uno o più giorni non e' dato sapere. Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici

Juventus - Maurizio Sarri vuole Mauro Icardi : primo clamoroso botto di mercato? : È la settimana decisiva per la panchina della Juventus. Il favorito è sempre Maurizio Sarri. L' ex tecnico del Napoli ha deciso di chiudere i ponti con il Chelsea e, tramite il suo agente Ramadani, ha raggiunto un accordo di massima con i Blues per rescindere il contratto valido ancora per due anni.

Momblano : La Juve vuole Guardiola - si attende la squalifica del City : Momblano non si lascia intimidire dalle voci sempre più insistenti sulla stampa di Sarri alla Juve. Intervenuto a Radio Sportiva il giornalista ha ribadito che Pep è la prima pista per i bianconeri e che ha colloqui quotidiani con la Juventus. Non ha evitato di parlare anche delle dichiarazioni rilasciate dal tecnico spagnolo ieri sera spiegando che non possono essere pregiudizievoli ma vanno contestualizzate: sono semplicemente dichiarazioni ...

Juventus - Di Giovambattista : 'Agnelli vuole il top - non un bravo mister' : Questa settimana, forse si conoscerà il nome del nuovo allenatore della Juventus. Al momento continuano ad alternarsi due correnti di pensiero quello che porta a Maurizio Sarri e quella che porta a Pep Guardiola. Il tecnico toscano sembra favorito per sostituire Massimiliano Allegri e probabilmente si sta solo attendendo che il Chelsea lo liberi. Le voci, però, che portano a Guardiola non accennano a fermarsi. Del possibile arrivo a Torino del ...

Pedullà : «Maurizio Sarri vuole la Juve - soltanto la Juve - imprescindibilmente la Juve» : Alfredo Pedullà, uno dei giornalisti più vicini a Maurizio Sarri, sul Corriere dello Sport continua a confermare la volontà del tecnico. Maurizio Sarri ha deciso: vuole la Juve, soltanto la Juve, imprescindibilmente la Juve Le parole rivolte ai tifosi del Napoli dopo la vittoria di Baku, “I napoletani sanno quanto affetto ho per loro. Poi la professione ti porta a fare altre scelte”, ne sono una prova La decisione di lasciare il Chelsea era ...

ANSA – Clamorosa mossa di Sarri vuole la Juve! Incontro dell’ag. con il Chelsea per rescindere il contratto : Incontro ag. Sarri con il Chelsea per rescindere il contratto Maurizio Sarri dopo aver vinto l’Europa League vuole conoscere il suo futuro. Già oggi è previsto un Incontro tra i suoi rappresentanti e i vertici del Chelsea. Secondo radio-mercato il procuratore di Sarri, Alessandro Pellegrini, accompagnato dall’intermediario Fali Ramadani, incontrerà a Londra Marina Granovskaia, plenipotenziaria di Roman Abramovich, per fare ...

Ag. Hysaj : “Andrà via - vuole fare nuove esperienze : c’è l’idea Roma - ma credo anche la Juventus con Sarri…” : Mario Giuffredi sul futuro di Hysaj Mario Giuffredi ag. di Hysaj è intervento a Radio Kiss Kiss Napoli ed ha parlato del futuro del suo assistito. Ecco quanto ha dichiarato: “Hysaj è un giocatore che credo andrà via, vuole provare nuove esperienze, con Di Lorenzo i terzini sono tre, Malcuit è arrivato l’anno scorso e non credo verrà ceduto, e quindi sicuramente Hysaj andrà via. Ci sono diverse soluzioni in Italia. Al Milan ...

L'indiscrezione di Dagospia - CR7 vuole Ancelotti alla Juventus : In attesa dell'ufficializzazione del nuovo tecnico per la prossima stagione, continuano a rimbalzare numerose indiscrezioni in merito al prossimo allenatore della Juventus. A parlare di questo ci ha pensato anche il noto giornale di gossip 'Dagospia', diretto da Roberto D'Agostino, che sostiene il fatto che il mercato bianconero lo stia decidendo anche Cristiano Ronaldo. Come è noto, Andrea Agnelli stima molto il portoghese non solo a livello ...