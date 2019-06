Ibiza | traghetti in rotta di collisione | la turista si fa prendere dal panico e si butta

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) Paura sulla “Kontiki II”, nave turistica in transito trae Formentera, quando il “Bahama Mama”, traghetto partito da Palma di Maiorca e diretto a Denia, si avvicina pericolosamente a essa: tra le urla dei passeggeri una donna, temendo che lo scontro sia inevitabile, si tuffa in acqua e viene tratta in salvo successivamente da una motovedetta della marina. Il capitano del “Bahama Mama”, per evitare la, è stato costretto dalla Capitaneria di porto a fermare i motori. Le autorità hanno aperto un’inchiesta. L'articoloindi: lasi fadale siin acqua proviene da Il Fatto Quotidiano.

