Figlioletta di due anni getta il pane per terra e la madre la ammazza soffocandola

ilgiornale

(Di giovedì 13 giugno 2019) Pina Francone L'orrore in Russia, dove unaha ucciso la piccola e occultato il cadavere: il corpo della vittima non è ancora stato trovato Sua figlia hato ilper, riempiendo il pavimento di piccoli pezzi di pagnotta, e lei l'hata in un raptus di follia. L'orrore in Russia, dove lakiller ha ucciso la sua bambina di appena dueproprio con un pezzo di. L'atroce delitto nella città di Omsk e il mostro è Svetlana Mirzoeva, 28, che non ha tollerato il fatto che laabbia disseminato la cucina di. Non c'ha più visto e presa da un'ira disumana le ha tolto la vita proprio con quello stesso. Stando a quanto riporta Il Messaggero, la mamma omicida ha convinto il suo compagno a nascondere il corpo della vittima, che ad oggi continua a non trovarsi da nessuna parte. L'uomo, peraltro, dopo qualche ...

EliAl73 : Milano, arrestati due “genitori” egiziani. Massacravano di botte la figlioletta di quattro anni, sul cui corpocino… -