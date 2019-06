Facebook ancora nei guai Zuckerberg sapeva dei problemi di privacy

Facebook - WhatsApp e Instagram : vietate le preinstallazioni sugli smartphone Huawei non ancora prodotti : Dopo le ultime notizie positive relative a Huawei , l’annullamento delle restrizioni annunciate dall’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) e il posticipo di 90 giorni dell’applicazione del decreto presidenziale, sembrava che le acque si stessero calmando. Invece Facebook ha annunciato che non consentirà più a Huawei di preinstallare sui suoi smartphone le app legate al social network, ossia Facebook , WhatsApp ...

Ancora problemi per la galassia Zuckerberg : Facebook - Instagram e WhatsApp non funzionano : Domenica complicata nella galassia Zuckeberg, Per un paio d’ore Facebook, Instagram e WhatsApp non sono stati raggiungibili sia da browser che dalle app per smartphone. Come al solito, in questi casi, diventa teatro principale Twitter hanno raccolto i consueti hashtag #Facebookdown, #Instagramdown e #WhatsAppdown. ...