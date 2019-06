laragnatelanews

(Di giovedì 13 giugno 2019)S.p.A. è un’azienda a conduzione familiare presente a livello internazionale nel settore della cosmesi con sedi commerciali in Olanda, Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Messico e più di 80 distributori in tutto il mondo. Il cuore produttivo di questa società è però in Italia, più precisamente a Parma: qui i laboratori specializzati in skin & hair care realizzano i prodotti destinati ai professionisti della bellezza. Simone Rabaglia, System & Helpdesk Manager diS.p.A., spiega come il precedente centralino, di vecchia generazione, non riuscisse più a soddisfare i crescenti bisogni dell’azienda: “Il nostro centralino aveva funzionalità obsolete: nessuna interfaccia software e telefoni digitali funzionanti con la rete di telefonia. Neanche la rete DECT funzionava bene, l’impianto era sovraccarico: quando molti utenti utilizzavano i telefoni cordless, la ...

laragnatelanews : Davines S.p.A ha scelto Wildix per le comunicazioni - evyna : Davines S.p.A ha scelto Wildix per le comunicazioni -