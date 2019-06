Ursula Bennardo parla di Sossio e si sfoga | “Ma come fate a…”

lanostratv

(Di mercoledì 12 giugno 2019)Aruta edicono la verità sulla presunta crisi Nessuna crisi traAruta e. Dopo i rumors degli ultimi giorni, seguiti a una lettera lasciata dalla dama al settimanale DiPiù, chevano di un momento delicato per i due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne,hanno deciso di chiarire ogni dubbio. La coppia ha sottolineato che la gravidanza non ha messo a rischio il loro amore, al contrario. In tono ironicoAruta su Instagram Stories hato della crisi per poi ribadire che la storia d’amore conprosegue a gonfie vele. Il modo migliore per smentire le voci di una presunta crisi è stato quello di inquadrare il pancione di. La dama di Taranto si èta sottolineando: “Maa credere a queste cose? Bloccatele queste pagine, segnalatele! Sono veramente ...

