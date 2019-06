Project xCloud potrebbe presentare un sistema di abbonamento

eurogamer

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Negli scorsi giorni,è stato un argomento molto ricorrente tra la community videoludica mondiale, il servizio sarà inoltre disponibile (in forma di preview) nel mese di ottobre e questo ha stuzzicato ancora di più la curiosità degli utenti.Come riporta Gamepur, il boss di Xbox Phil Spencer ha spiegato che il prodotto sarà disponibile in due diverse proposte. Ad esempio la possibilità di usare la propria console come un datacenter sarà gratuita mentre se non si è in possesso della console (Xbox One o Scarlett quando disponibile), sarà possibile sfruttare i datacenter di Microsoft pagando una tassa. Al momento però non sono stati decisi i dettagli.Spencer ha comunque affermato cheessere aggiunto un servizio in, che in futuroessere integrato con Xbox Game Pass:Leggi altro...

