Guardiola | «Se non mi mandano via resto al City»

Juventus - parla Guardiola : “Se non mi cacciano resto al City” : Juventus Guardiola- Intervistato ai microfoni di “Mundo Deportivo“, per Guardiola ho colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul suo prossimo futuro. Dichiarazioni che potrebbero chiudere totalmente ad un suo futuro sulla panchina della Juventus. Guardiola ha ammesso: “Non prendo anni sabbatici, le notizie escono, si copiano e non si verificano. Ho due […] L'articolo Juventus, parla Guardiola: ...

Guardiola : “Se non mi prendono a calci resto al City” : In occasione della sua partecipazione al Trofeo Costa Brava Legends di MarathonBet 2019, Pep Guardiola ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mundo Deportivo. L’allenatore del City ha parlato della mancata vittoria della Champions: “Ci sono squadre molto buone e vincere è difficile. Voglio vincere il campionato: tra tutti i titoli che ci sono, è il più importante. Quello che mi rende più felice. È più divertente perché dura più a ...

City : il ricorso al Tas non ferma la sentenza Uefa. Si riapre la possibilità dell’addio di Guardiola : Neanche il ricordo al Tas dovrebbe riuscire a salvare il City. Il club di Manchester aveva provato a giocare d’anticipo per evitare la squalifica dalle coppe per un anno rivolgendosi al Tribunale Arbitrale Sportivo per bloccare il passaggio del caso dagli investigatori ai giudici dell’Uefa. L’obiettivo era quindi quello di bloccare l’Uefa nell’inviare il caso alla camera giudicante per una sanzione da imporre: il club inglese sostiene che non vi ...

Mattioli : 'Sarri non sarà l'allenatore della Juventus - per Guardiola dovremmo esserci' : La telenovela sul nuovo allenatore della Juventus prosegue. Infatti, in molti sostenevano che ieri sarebbe arrivato il via libera dal Chelsea per lasciar partire Maurizio Sarri. In realtà, su questo fronte non si è ancora sbloccato nulla, e pare che adesso il nodo da sciogliere riguardi il sostituto del tecnico toscano sulla panchina londinese. Perciò, probabilmente, per conoscere il nome del nuovo allenatore bianconero bisognerà aspettare ...

Bocca (repubblica) : Sarri non firma - e se alla Juve arrivasse Guardiola? : E arriva anche il Tweet di Fabrizio Bocca che sul finire del tanto atteso #SarriDay si pone la domanda che quasi tutti i tifosi Juventini si fanno Ma allora nemmeno oggi è “#oggièilgiornodiSarri? Ma allora non è che Guardiola…? #Juventus #calciomercato pic.twitter.com/FpNFMn81FZ — Fabrizio Bocca (@fabrizioBocca1) 10 giugno 2019 Anche lui, come Federico Gennarelli di Radio Sportiva, si domanda, implicitamente, se per caso la ...

Adesso Momblano scrive che che Guardiola non vince in Europa : Un enigmatico Momblano sembra cambiare rotta in un pezzo su MedisetSport in cui per la prima volta parla dell’ipotesi di Guardiola alla Juve come fantascienza del Fantacalcio. Una prima cosa è certa Si entra nell’ultimo fine settimana senza allenatore della Juventus, però la Juventus ha già imboccato la strada della novità La Juve ha puntato su Cristiano Ronaldo, ha accelerato la sua marcia verso l’Europa scegliendo il campione ...

Il video di Guardiola (non di oggi) sarebbe una mossa disperata del City : Pomeriggio frenetico, l’ennesimo. Il Manchester City apre il sito ufficiale con un’intervista a Guardiola che però non sarebbe stata registrata oggi bensì qualche settimana fa dopo la vittoria della Premier. Cambia tutto. Non è l’addio di Guardiola alla Juventus. Anzi. sarebbe una mossa disperata del Manchester City. Antonio Corsa, blogger juventino di riferimento per noi del Napolista, lo spiega in alcuni tweet. L’intervista del Pep non ...

Allenatore Juventus - Guardiola chiude la porta : “non esiste posto migliore del City” : Allenatore Juventus – “Credo che non ci sia un posto migliore al mondo dell’Inghilterra dove allenare. Posso paragonarla con la Germania e la Spagna. Non sono stato in altre Nazioni, ma penso che in Italia la situazione è abbastanza simile alla Spagna”. Sono le dichiarazioni dell’Allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, in un’intervista pubblicata sul profilo Twitter del club inglese. “In ...

Guardiola : “Sono uno del City. Non c’è posto migliore dell’Inghilterra per allenare” : Sul sito del Marchester City un’intervista a Pep Guardiola per celebrare quella che viene definita la più grande stagione nella storia del City. L’allenatore è l’artefice della splendida annata e parla dello stile di gioco della squadra e delle sue speranze per la prossima stagione di Champions League. Guardiola l’ha definito “Uno dei migliori risultati della mia carriera. Soprattutto perché lo abbiamo ottenuto in ...

Bucchioni : “Sarri alla Juve? Vi spiego perché non è più così sicuro. E su Guardiola…” : Bucchioni: “Sarri alla Juve? Vi spiego perché non è più così sicuro. E su Guardiola…” Bucchioni: “Sarri alla Juve? Vi spiego perché non è più così sicuro. E su Guardiola…”. Di seguito uno stralcio dell’editoriale per tuttomercatoweb.com: “La panchina della Juventus ancora vuota è una storia che non torna e non convince. Sono passati venti giorni dal licenziamento di Allegri e se il suo ...

Bucchioni : 'Non escludo l'ipotesi Guardiola - per la Juve sarà comunque una rivoluzione' : È una delle notizie principali dei media sportivi da un mese a questa parte, ovvero dopo la conferma dell'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus: parliamo del possibile successore del tecnico toscano, con opinioni contrastanti da parte dei principali media sportivi. Le principali indiscrezioni sembrerebbero però sostenere l'imminente arrivo di Maurizio Sarri a Torino, ma non tutti appoggiano queste news: una delle voci fuori del coro è ...

L’ultima gola profonda di Twitter è Pesto Flies : La Juve vuole Guardiola - in alternativa Carrera. Non Sarri : In mezzo alle decine di ipotesi che in questi giorni affollano social e stampa sulla panchina della Juve, arriva un nuovo protagonista, Pesto Flies che dice subito di non avere velleità di essere creduto. “Riferisco i fatti come li conosco. Non ho chiesto a nessuno di fidarsi di me. Non imploro l’attenzione di nessuno. Non ho nemmeno scelto una foto per il profilo per essere plausibile” I didn’t use hastags, I ...

Momblano : «Guardiola è in ballo - non è tramontato. Sarri aspetta il sì della Juve» : L’assoluto protagonista di questo calcio mercato è Momblano. Questa sera il giornalista che segue la Juventus, e che da giorni sta parlando di Guardiola prossimo allenatore dei bianconeri, è intervenuto a TopCalcio24. Il suo intervento è stato meno perentorio del solito, va detto. Ha comunque rilasciato dichiarazioni interessanti. Ha detto che l’agenzia che cura le campagne social della Juventus, ha pronta la campagna per Sarri ...

Tutto porterebbe a 'Sarri alla Juve' ma non sarebbe tramontato il sogno Guardiola : La panchina della Juventus sta ancora aspettando il nuovo inquilino. Dal 17 maggio ad oggi i profili accostati alla Vecchia Signora sono stati molti, ma ultimamente il nome più accreditato per raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri sarebbe Maurizio Sarri, fresco vincitore con il suo Chelsea dell'Europa League. L'ultimo step per Sarri in bianconero Qualche giorno fa, Fali Ramadani, che cura gli interessi dell'ex Napoli, avrebbe raggiunto ...