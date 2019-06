Giorgio Tambellini Confronto in diretta con Francesca De André? | Non è la d' Urso

Grande Fratello 16 - Francesca de Andrè commenta l'ultimo post su Instagram di Giorgio Tambellini : "Non ho visto un uomo distrutto dal dolore" : Giorgio Tambellini, da sogno a incubo. Per Francesca de Andrè la finale del Grande Fratello 16 ancora una volta riserva una sorpresa negativa, sono gli ultimi post su Instagram del suo ex fidanzato che l'ha tradita come da lei scoperto qualche settimana fa in un confronto di fuoco che ha portato la concorrente in crisi.Barbara d'Urso mostra gli scatti. In una foto Tambellini scrive "E' difficile far capire uno stato d'animo ... Sorrido tutti ...

Giorgio Tambellini - ora spunta la lettera. La reazione di Francesca al Grande Fratello : Si torna a parlare di Francesca de André e di quello che è successo in queste settimane tra lei e il fidanzato Giorgio Tambellini. La scorsa settimana il fidanzato della De André è entrato dopo che Alessandra, migliore amica della gieffina, ha confermato il suo tradimento. Giorgio è sembrato molto su di giri: aveva negato il tradimento, poi lo aveva ammesso, e ancora una volta lo aveva negato. Durante l’incontro con Francesca era stato ...

Grande Fratello 16 - la lettera di Giorgio Tambellini a Francesca De Andrè (video) : Nel corso della semifinale del 'Grande Fratello 16', Giorgio Tambellini, fidanzato di Francesca De Andrè, ha fatto recapitare in casa una lettera per spiegare, una volta per tutte, i motivi che l'hanno spinto, fino ad oggi, ad omettere la sua verità sui presunti tradimenti riportati da siti e giornali nelle ultime settimane: Cara Francesca, sono entrato due volte nella casa del Grande Fratello per confrontarmi con te, nonostante non mi ...

Grande Fratello 16 - Giorgio Tambellini in un locale con un'altra ragazza. Le immagini a Pomeriggio 5 (VIDEO) : Nuovi sviluppi sul caso Francesca de Andrè/Giorgio Tambellini. Settimana scorsa nella casa del Grande Fratello abbiamo visto il discusso incontro avvenuto nella casa fra la concorrente e il suo ex fidanzato dopo che alcune foto lo hanno ritratto mentre baciava un'altra ragazza. Come sappiamo il ragazzo è stato allontanato dalla casa dopo che la tensione stava per prendere il sopravvento, quasi fuori controllo.Nella puntata odierna di Pomeriggio ...

GF - è scontro tra Giorgio Tambellini e la D'Urso : 'È tutto un complotto per fare ascolti' : L'ottava puntata del Grande Fratello 16 ha visto ancora una volta come protagonista principale Francesca De Andrè, con la padrona di casa Barbara D'Urso che ha mostrato al pubblico la sua lite durante la settimana con Gennaro, per poi tornare sull'argomento legato al tradimento di Giorgio Tambellini. La figlia di Cristiano De Andrè nella puntata di ieri ha potuto avere alcune spiegazioni in merito al tradimento del suo ex fidanzato grazie ...

Gf - confronto De André-Tambellini - la D'Urso caccia Giorgio : 'Sono scioccata' : Ieri sera è andata in onda la terzultima puntata del Grande Fratello 16 e, come sempre, ne sono accadute di tutti i colori. Piuttosto movimentato l'atteso confronto tra Francesca De André e il suo ex fidanzato Giorgio Tambellini. Quest'ultimo ha chiarito la sua posizione riguardo al suo presunto tradimento con un'altra donna. "Parla con me. Mi hai tradito oppure no?" ha chiesto la De André al suo ex fidanzato. "Ti prometto che ti racconterò ...

