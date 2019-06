Dramma in A14, l’auto va in fiamme improvvisamente: Andrea muore carbonizzato al volante (Di mercoledì 12 giugno 2019) La tragedia nel tratto che collega Riccione a Cattolica, nei pressi di Misano. Secondo tutti i testimoni, non sarebbe stato un incidente stradale a causare la fiammata letale ma la vettura è come se avesse preso fuoco da sola improvvisamente. Il 41enne, padre di due gemelli, ha accostato ma non è riuscito ad uscire dall'abitacolo. (Di mercoledì 12 giugno 2019) La tragedia nel tratto che collega Riccione a Cattolica, nei pressi di Misano. Secondo tutti i testimoni, non sarebbe stato un incidente stradale a causare la fiammata letale ma la vettura è come se avesse preso fuoco da sola. Il 41enne, padre di due gemelli, ha accostato ma non è riuscito ad uscire dall'abitacolo.

Stava guidando in autostrada l'auto della madre, un maggiolino Volkswagen New Beetle cabrio, quando improvvisamente l'abitacolo si è trasformato in una trappola di fuoco imprigionandolo all'interno senza via di scampo Così è morto tragicamente nelle scorse ore Andrea Borgogelli, 41enne residente a Fano, padre di due gemelli. Il dramma lungo l'autostrada A 14, nel tratto che collega Riccione a Cattolica, nei pressi di Misano. Nonostante i soccorsi allertati dagli altri automobilisti di passaggio, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è morto carbonizzato nella vettura prima che i vigili del fuoco potessero spegnere le fiamme. La tragedia nel pomeriggio di martedì, poco prima delle 18, nella carreggiata in direzione sud, poco dopo la galleria di Scacciano. Vista le condizioni del cadavere, per lungo tempo non è stato possibile identificare con certezza la sua identità che è stata stabilita solo in tarda serata.