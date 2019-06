Darksiders Genesis | l' intera demo E3 si mostra in un video

Darksiders : Genesis è il nuovo spin-off della saga in stile Diablo : Dopo essere stato protagonista dei rumor degli scorsi giorni, Darksiders: Genesis è stato finalmente annunciato ufficialmente. Si tratta di un Hack and slash con visuale dall'alto (in pieno stile Diablo e compagni), ambientato nell'universo di Darksiders.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il titolo è stato sviluppato da Airship Syndicate (Battle Chasers: Nightwar) e sarà disponibile su Google Stadia, PC, Nintendo Switch e PS4. E' stato ...

Darksiders Genesis : un leak di Amazon svela tutti i dettagli e le prime immagini del gioco : Amazon ha pubblicato un annuncio inaspettato per Darksiders Genesis, titolo sviluppato da Airship Syndicate, famosi per aver lavorato a Battle Chasers: Nightwar.Secondo quanto riportato da Gematsu, all'interno della pagina Amazon compare una descrizione del gioco seguita da una serie di immagini e box art. Il gioco sarebbe disponibile per PlayStation 4, PC e Nintendo Switch, ma probabilmente potrebbe arrivare anche su Xbox One.L'arco narrativo ...

Darksiders Genesis verrà annunciato all'E3 2019? : Darksiders 3, stando a quanto riferito da THQ Nordic, ha soddisfatto le aspettative di vendita quindi perché non continuare la serie con un nuovo capitolo?Se siete dei fan della saga probabilmente vedrete un nuovo Darksiders prima di quanto avreste potuto sperare dato che stando alle ultime voci di corridoio THQ Nordic annuncerà un nuovo titolo, Darksiders: Genesis, all'E3 2019.Naturalmente si tratta di voci non confermate, per cui vanno prese ...