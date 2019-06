Pamela Caltagirone | tutti i post del suo vero profilo fake

Caltagirone Gate - Pamela Prati va a Capri : critiche sul web : Altro capitolo nella telenovela che riguarda Pamela Prati e che ormai sta dominando la scena della televisione, del gossip prima di invadere – probabilmente a breve – quella dei tribunali vista la quantità di cause che sono state annunciate dai vari protagonisti. Nonostante il clamore della vicenda consigli a tutti un profilo basso e un atteggiamento cauto, l’ultimo episodio è il più curioso. ...Continua a leggere

Pamela Perricciolo : 'Mark Caltagirone esiste - si è presentato come Marco Calta' : Lo scorso mercoledì 5 giugno, in prima serata su Canale 5 è stata trasmessa la nuova diretta di "Live: non è la D'Urso", il talk show condotto da Barbara D'Urso, che ha visto l'ex agente di Pamela Prati, Pamela Perricciolo, concedersi ad un'intervista esclusiva. Nello specifico, la Perricciolo alias Donna Pamela ha riportato nell'ultimo appuntamento tv di "Live" dei nuovi importanti dettagli circa l'affaire Pratiful. Nello specifico, la ...

Pamela PERRICCIOLO/ "Mark Caltagirone? Colpa nostra al 50%" - Live Non è la d'Urso - : PAMELA PERRICCIOLO, la sua verità su Mark Caltagirone oggi a Live Non è la d'Urso: 'Colpa nostra al 50%', ed accusa le tv.

MARK CALTAGIRONE/ Marisa Laurito sul caso Pamela Prati : 'Anch'io finsi di sposarmi' : MARK CALTAGIRONE è diventato il personaggio dell'anno: il presunto fidanzato di Pamela Prati a Live - Non è la d'Urso? Il commento di Marisa Laurito sulla vicenda

SEBASTIAN CALTAGIRONE/ Donna Pamela 'Prati ha finto di essere da sempre sua madre' : SEBASTIAN CALTAGIRONE, nuove rivelazioni di Pamela Perriciolo sul finto figlio in affido dell'inesistente Mark CALTAGIRONE e di Pamela Prati.

Pamela PRATI/ Fingeva di essere in casa con Mark Caltagirone? Perricciolo 'scioccata' : PAMELA PRATI nell'occhio del ciclone. L'ex agente PAMELA Perricciolo ha vuotato il sacco: showgirl Fingeva di essere con Mark Caltagirone?

La D’Urso si prepara al boom di ascolti : stasera gli ospiti saranno Marco Carta - donna Pamela e Mark Caltagirone. Leggi le anticipazioni : Nuova scoppiettante puntata di Live-Non è la D’Urso. Come svelato in anteprima da Dagospia, nell’appuntamento di mercoledì 5 giugno Barbara D’Urso tornerà ad occuparsi del finto matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Negli... L'articolo La D’Urso si prepara al boom di ascolti: stasera gli ospiti saranno Marco Carta, donna Pamela e Mark Caltagirone. Leggi le anticipazioni proviene da Gossip, News, VIPs, ...

Pamela Prati - Giletti mostra Mark Caltagirone : «Eccolo qui di spalle. Mercoledì sarà dalla D'Urso» : Mark Caltagirone, la svolta da Massimo Giletti e forse nella prossima puntata di Barbara D?Urso: colpo di scena infatti nella puntata di ieri di Non è l?Arena, quando il conduttore...

Non è l'arena - scoop di Massimo Giletti sul caso Pamela Prati : "Ecco Mark Caltagirone in carne e ossa" : Proprio quando sembrava che il Pamela Prati-gate fosse arrivato alle sue battute finali la saga si riapre. Domenica sera, in un'insolita sinergia tra Canale5 e La7, Massimo Giletti a Non è l'arena ha annunciato di avere in studio un uomo, proprio lui: Mark Caltagirone. Come di consueto dell'imprendi

Carlo Taormina e Pamela Prati - è ancora scontro su Mark Caltagirone : È destinato a portare con sé strascichi anche nel corso dell’estate il ‘Prati gate‘. Dopo la rinuncia al mandato da parte del suo ex avvocato Carlo Taormina, il legale ha rilasciato un’intervista a Iceberg Lombardia, su TeleLombardia. Come riporta Ilfattoqutodiano.it, Taormina ha spiegato diversi dettagli sulla vicenda che tiene banco ormai da mesi, e riferito al triangolo formato dalla showgirl e dalle sue ex agenti ...

Pamela Prati - Dagospia sgancia la bomba : il piano dietro al finto matrimonio con Mark Caltagirone : Il caso Prati-gate che ha monopolizzato i media nelle ultime settimane si avvia alla chiusura e mentre le tre protagoniste (Pamela Prati- Eliana Michelazzo- Pamela Perricciolo) sono impegnate ad accusarsi a vicenda il sito Dagospia tira fuori un nuovo colpo di scena: il piano così come era stato ord

Caso Caltagirone - ecco quanto ha guadagnato Pamela Prati col finto matrimonio : quanto è fruttato il finto matrimonio? Le cifre guadagnate da Pamela Prati (e dalla sua ex agente Eliana Michelazzo). L’affaire Prati sembra tutt’altro che concluso e, dopo interviste e rivelazioni esclusive, viene da chiedersi quanto abbia fruttato il falso matrimonio con Mark Caltagirone. Ogni ospitata televisiva infatti è stata accompagnata da un cachet piuttosto ricco, sia per Pamela Prati che per Eliana Michelazzo, la manager che per prima ...

Pamela Prati e "il virus Mark Caltagirone" : parlano la vittimologa e la psicologa sociale : Dopo le scottanti rivelazioni di Barbara D'Urso nel programma di mercoledì sera è andato in onda Live non è la d'Urso dove si è fatta la mala scoperta che anche i bambini frutto di una fantasia adottiva del mistero Prati Caltagirone tutta l'Italia si pone belle domande a cui questa volta spetta ai g

Pamela Prati - l'allarme dell'avvocato : «Potrebbero esserci suoi video hot realizzati per Mark Caltagirone» : Pamela Prati, il giallo continua. L'avvocato Irene Della Rocca, suo legale, è intervenuto a Storie Italiane per commentare gli ultimi fatti accaduti. La conduttrice Eleonora Daniele le ha...