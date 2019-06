Mondiali donne | Guagni | stiamo vivendo un sogno

LIVE Tiro con l’arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia agli ottavi nelle gare a squadre. Galiazzo avanti nell’individuale - tra poco le donne : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.52 L’avversario di Mauro Nespoli ai sedicesimi invece uscirà dalla sfida tra il nipponico Hiroki Muto ed il turco Samet Ak, che andrà in sena sempre alle 13.15. 11.49 Il prossimo avversario di Marco Galiazzo sarà il colombiano Andres Pila! Alle 13.15 la sfida che mette in palio il pass per affrontare ai sedicesimi il sudcoreano Lee Woo Seok, vincitore delle qualifiche. 11.46 Delle 48 ...

LIVE Tiro con l’arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia agli ottavi sia con gli uomini che con le donne nella gare a squadre!!!! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.37 SPETTACOLO GALIAZZO!!!!! Triplo 10, impatta 4-4 con Worth vincendo 30-28 il quarto end. 11.32 In difficoltà anche Marco Galiazzo, sotto 2-4 con l’australiano Taylor Worth dopo il 24-28 della terza serie. 11.31 Si esaurisce la gara di David Pasqualucci, eliminato per 0-6 dallo statunitense Jack Williams. Fatale il 25-28 della terza volée. 11.25 PAREGGIA MARCO GALIAZZO!!! ...

Mondiali di calcio femminile – L’Italia trionfa all’esordio - Bertolini a 360° : “dal successo alla riduzione del campo e del tempo per le donne - ecco cosa penso” : Le parole di Milena Bertolini dopo il successo dell’Italia contro l’Australia all’esordio ai Mondiali di calcio femminile 2019 “Ho fatto fatica a dormire come tutte le ragazze. E’ stata una partita molto dura, l’Australia è una squadra molto forte e abbiamo avuto momenti di difficoltà e sofferenza per il suo valore assoluto. Sono state brave le ragazze a restare agganciate nei momenti difficili e la ...

Calcio : Mondiali Donne. Italia batte 2-1 Australia al debutto : Nel debutto del Girone C dei Mondiali femminili di Francia 2019, l'Italia del ct Bertolini ha battuto a Valenciennes l'Australia 2-1.

Mondiali donne - super Italia : battuta in rimonta l'Australia 2-1 al 95' : L'Italia vince all'esordio del Mondiale donne. Nella prima partita di Francia 2019, le azzurre hanno battuto l'Australia 2-1. I gol nel primo tempo al 22' di Sam Kerr, in ribattuta...

Doppietta Bonansea - l’Italia sogna con Mondiali donne. La bomber : “Abbiamo sconfitto nostra paura” : L'Italia sogna al Mondiale. Stavolta non c'entrano gli eroi quotidiani del calcio, ma le ragazze allenate da Milena Bertolini, divenute partita dopo partita protagoniste di prima fila di uno sport che non ci sta piu' ad esser considerato figlio - anzi figlia - di un dio minore. Il gol di Barbara Bonansea, bomber della Juve campione d'Italia, al 95' fa esplodere di gioia la nazionale e regala all'Italdonne la vittoria all'esordio del Mondiale ...

Mondiali donne - super Italia : battuta l'Australia 2-1 al 95' : L'Italia vince all'esordio del Mondiale donne. Nella prima partita di Francia 2019, le azzurre hanno battuto l'Australia 2-1. I gol nel primo tempo al 22' di Sam Kerr, in ribattuta...

Calcio - Mondiali donne : Italia vince 2-1 : 14.56 Fantastico debutto delle azzurre al Mondiale. A Valenciennes, la squadra della ct Bertolini supera 2-1 la quotata Australia (6a nel ranking Fifa, ai quarti nelle ultime tre edizioni) Parte bene l'Italia:va in gol al 9' con la Bonansea, ma la rete viene annullata per offside millimetrico. L'Australia sale di livello e va a segno al 22': fallo della Gama sulla Kerr che realizza in due tempi il rigore dopo la parata della Giuliani. Le ...

Mondiali donne - la Francia travolge la Corea del Sud 4-0 : Inizio travolgente per la Francia ai Mondiali di calcio femminile giocati in casa dove si conferma tra le favorite alla vittoria finale. Nella gara di apertura della rassegna iridata al Parco dei Principi a Parigi, la formazione transalpina ha battuto nettamente la Corea del Sud per 4-0. In gol Le Sommer al 9' pt, poi Renard al 35' e 47' pt. Nella ripresa chiude il conto Amandine Henry al 40'. L'Italia fara' il suo esordio ai Mondiali di calcio ...

Ai Mondiali di calcio femminile sono in campo i diritti delle donne : Il 7 giugno cominciano in Francia i Mondiali di calcio femminile. L’uguaglianza nello sport è il primo passo verso l’uguaglianza di genere. Leggi

Mondiali di calcio femminile – Barbara Bonansea tra speranze e desideri : “vorrei che noi donne venissimo riconosciute come professioniste” : Barbara Bonansea alla vigilia dell’esordio delle azzurre ai Mondiali di calcio femminile: le parole dell’attaccante della Nazionale italiana E’ tutto pronto per l’esordio della Nazionale italiana ai Mondiali di calcio femminile, al via domani in Francia. Le azzurre scenderanno in campo domenica, contro l’Australia, un team tosto e forte, che metterà a dura prova la nostra formazione. Laura Bonansea Tutte le ...

Mondiali di calcio donne - 5 bambine realizzano il sogno di allenarsi con le professioniste : Sara, Sofia, Tèa, Lisa P. e Lisa G sono cinque bambine con un grande sogno: diventare delle calciatrici professioniste. Ad aiutarle nel loro intendo, scendono in campo la FIGC e Barbie, organizzando per loro un allenamento speciale nella sede della Nazionale di calcio a Coverciano. Qui le cinque piccole campionesse hanno potuto indossare la divisa ufficiale azzurra, ma soprattutto allenarsi con alcune delle giocatrici della Nazionale italiana. ...

Mondiali donne - “Italia può passare girone” : Carolina Morace ripone grande fiducia nell'Italia femminile per il Mondiale, al via tra due giorni in Francia: ''Se non si caricano troppo di pressioni possiamo fare un buon Mondiale e passare il primo turno''. L'ex ct azzurro, dopo aver terminato il proprio rapporto lavorativo con il Milan, esperienza della quale preferisce non parlare, commentera' le partite della rassegna iridata su Sky Sport, che trasmettera' in diretta tutte le 52 partite, ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 2019 : doppi successi per Russia e Argentina tra gli uomini e Cina e Francia tra le donne. Domani l’Italia maschile : Si è disputata quest’oggi la prima giornata dei Mondiali di Basket 3×3 Under 18 a Ulaanbaatar (o Ulan Bator), in Mongolia, con 20 partecipanti tanto al maschile quanto al femminile. Cominciano bene Russia e Argentina, per quel che riguarda gli uomini, con due successi, mentre tra le donne lo stesso destino positivo tocca in sorte a Cina e Francia. Il settore maschile ha visto svolgersi le partite dei gironi B e D, quello femminile dei ...