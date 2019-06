Maltempo con violenti temporali e grandine su parte del Nord ovest Caldo afoso al Centro

Maltempo : in Veneto confermato stato criticità per forti temporali nell'Alto Piave : Venezia, 6 giu. (AdnKronos) - Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto comunica, in aggiornamento rispetto a ieri, che non sono in corso avvisi di criticità per rischio idrogeologico idraulico e che per il pomeriggio di oggi e domani non sono attese precipitazioni piovose s

Forte Maltempo in Francia : violenti temporali con grandine di 5cm e raffiche a 140km/h. Adolescenti colpiti da fulmine [FOTO e VIDEO] : violenti temporali si sono abbattuti sul nord della Francia nelle scorse ore, in particolare sull’Ile de France e su Hauts-de-France con piogge intense, forti raffiche di vento, chicchi di grandine di grandi dimensioni e un’intensa attività elettrica. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 105km/h in cima alla Torre Eiffel, ma 138km/h a Septsarges (regione Grand Est) e 132km/h a Rocroi (Grand Est). Spettacolare il video che trovate in fondo ...

Maltempo Umbria - convocato il Tavolo verde : uffici a disposizione : E’ servita a fare una prima valutazione dei danni provocati dal Maltempo alle coltivazioni in Umbria, nonché a dare informazione sull’andamento del Piano di sviluppo rurale e sui bandi in corso, la riunione del Tavolo verde convocato stamani a Perugia dall’assessore regionale all’Agricoltura, Fernanda Cecchini. All’incontro che si e’ tenuto nella sede regionale del Broletto, sono intervenuti oltre ...

Maltempo - Coldiretti : “Con il doppio della pioggia agricoltura ko” : A mandare l’agricoltura ko è stata la caduta di oltre il doppio di precipitazioni rispetto alla media in un mese di maggio del tutto anomalo che fa segnare il record mensile da oltre un decennio, con 123,3 millimetri di pioggia. È quanto afferma la Coldiretti sulla base delle elaborazioni di Meteogiornale che ha rilevato peraltro che la temperatura per questo mese è stata di 1,5° gradi inferiore alla norma del trentennio 1961-90. A causa di una ...

Meteo - con Giugno “esplode” l’Estate su gran parte d’Europa e del Mediterraneo ma attenzione a freddo e Maltempo sempre in agguato [MAPPE e DETTAGLI] : Previsioni Meteo – Il modello di inizio Giugno sull’Europa svela finalmente l’affermazione di condizioni di inizio estate con profonde depressioni sull’Europa occidentale che determinano un’avvezione calda su un’ampia fetta del Vecchio Continente. Durante il corso di questa settimana, sono attese anche condizioni dinamiche con diffuse e violente tempeste su parti dell’Europa centro-occidentale. Ecco allora una panoramica delle condizioni che ...

Maltempo - Confagricoltura Emilia-Romagna : timori per le coltivazioni : Con la situazione meteo che sta tornando alla normalità, in Emilia–Romagna inizia la conta dei danni all’agricoltura: Confagricoltura regionale che parla di un'”allerta massima nelle aree dell’Appennino più sensibili al dissesto idrogeologico” in particolare per le attività “legate all’agricoltura di montagna e di alta collina“. “E’ stata colpita la filiera del latte, con la perdita ...

Maltempo Emilia Romagna : riparte la conta dei danni : La Regione Emilia-Romagna riparte con la conta dei danni causati dal Maltempo, a fianco delle popolazioni colpite nuovamente dagli eventi meteo eccezionali degli ultimi giorni. La nuova ondata di Maltempo che da martedì si è abbattuta sulla pianura Emiliana tra Parma e Bologna – 3 le allerte rosse emanate per criticità idraulica dall’Agenzia regionale per la Protezione civile – e il pericolo di frane e smottamenti in collina, ...

Maltempo ed agricoltura : corsa alle semine con l’arrivo del bel tempo nel padovano : L’arrivo del sole nelle campagne ha segnato la partenza della corsa alle semine primaverili di mais, soia, leguminose e patate, ma anche ai trapianti di pomodoro e melone, angurie e zucche in modo da recuperare il tempo perduto a causa del Maltempo incessante nel mese di maggio. Lo afferma la Coldiretti Padova che sottolinea quanto il cambio di stagione fosse atteso per poter entrare finalmente nei terreni per effettuare le necessarie ...

Maltempo : Coldiretti - corsa alle semine con l'arrivo del sole nel padovano (2) : (AdnKronos) - Intanto i prodotti freschi e di stagione salvati dalla pioggia, dagli allagamenti e dal vento forte si potranno trovare nei mercati di Campagna Amica, venduti direttamente dagli stessi agricoltori: ad esempio venerdì a Bresseo di Teolo, sabato mattina a Monselice, Tencarola di Selvazza

Maltempo Emilia-Romagna - Confcooperative : “La Regione chieda lo stato di calamità al Governo” : Il Maltempo di maggio si è abbattuto come un flagello sull’agricoltura emiliano-romagnola, provocando gravi danni proprio nel momento di avvio delle campagne di raccolta. “Siamo molto preoccupati per la tenuta delle aziende agricole duramente colpite dal Maltempo di maggio con la neve di inizio mese, le continue bombe d’acqua e le inondazioni dovute allo straripamento dei fiumi. Nessuna coltura è stata risparmiata, intere aziende sono finite ko. ...

Maltempo - Coldiretti : corsa alle semine con l’arrivo del sole : Con il ritorno del sole nelle campagne è corsa alle semine primaverili di mais, soia, leguminose e patate, ma anche ai trapianti di pomodoro e melone, per recuperare il tempo perduto a causa del Maltempo senza tregua nel mese di maggio: lo rende noto Coldiretti nel sottolineare che il cambio di stagione è atteso per poter entrare finalmente nei terreni per effettuare le necessarie operazioni colturali. “Una occasione anche per verificare ...

Maltempo - Ferrara : infiltrazioni di acqua nei locali dell’Ospedale di Cona : I temporali di questi giorni nel Ferrarese hanno causato infiltrazioni di acqua in alcuni locali dell’ospedale di Cona. A darne notizia è la stessa direzione sanitaria tramite l’ufficio stampa, spiegando che nelle prime ore della mattinata di oggi si sono registrati disagi all’interno della struttura. Interessate dal problema, le sale operatorie del blocco 24: a causa di un’infiltrazione di acqua nei locali pre-operatori, ...