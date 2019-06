Calciomercato Juve | Gennarelli | ' Guardiola prima opzione di Agnelli | l' accordo è totale'

Blastingnews

(Di martedì 11 giugno 2019) Lantus non ha ancora annunciato chi sarà il suo prossimo allenatore. Massimiliano Allegri ha terminato il suo 'viaggio' con il club bianconero quasi un mese fa, ma dalle parti di Torino tutto tace. Al momento, il tecnico più vicino allantus sembra essere Maurizio Sarri, fresco vincitore dell'Europa League con il Chelsea. L'allenatore toscano avrebbe già dato il suo assenso a tornare in Italia, ma Roman Abramovich non sarebbe così sicuro di liberarlo dopo una buona stagione a Londra. Stando alla stampa britannica, comunque, la dirigenza del Chelsea avrebbe già trovato il sostituto dell'ex tecnico del Napoli; si tratterebbe di Frankie Lampard, vera e propria leggenda del club londinese. In ogni caso, non si fermano le indiscrezioni che vorrebbero Josephsulla panchina bianconera. Come scrive il noto giornalista Federico, sarebbe il tecnico spagnolo la...

