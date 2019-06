Arata | accordi corruttivi con Siri Dialoghi in auto e filo con la Lega

" Arata - accordi corruttivi con Siri"Morra convoca Salvini all'Antimafia : L’arresto di Paolo Arata e del figlio colpisce al cuore il governo. "Ha portato in dote a Nicastri rapporti con la Lega". Intercettazione in auto: "Pronti 300 mila euro" Segui su affaritaliani.it

Gip di Palermo : "Tra Paolo Arata e Armando Siri accordi corruttivi" : “Dalle attività di indagine è emerso che Arata ha portato in dote alle iniziative imprenditoriali con Nicastri gli attuali influenti contatti con esponenti del partito della Lega, effettivamente riscontrati e spesso sbandierati da Arata medesimo”. Lo scrive il gip di Palermo nella misura cautelare che ha disposto l’arresto di Paolo Arata, ex consulente del Carroccio ed ex deputato di Forza Italia, del figlio e ...