Fonseca alla Roma – In settimana l’ufficialità

(Di lunedì 10 giugno 2019)– Stando a quanto riportato dal portale Tuttomercatoweb, lasta uscendo dall’ impasse per la nomima del nuovo allenatore.– Il tecnico dello Shakhtar Donetsk starebbe per firmare con la Società giallorossa. Secondo la redazione di Tuttomercatoweb, giovedì dovrebbe essere il giorno dell’ufficialità. Il nodo della clausola è stato superato, il tecnico ha scelto lae, dopo l’incontro con James Pallotta per limare gli ultimi dettagli, sarà ufficialmente l’allenatore della. A prendere il suo posto in Ucraina sarà Luis Castro, ora al Vitoria Guimaraes, dopo la stagione al Rio Ave. In piena corsa Champions la dirigenza giallorossa ha deciso, nel corso della passata stagione, di esonerare Eusebio Di Francesco e di affidare la guida tecnica a Claudio Ranieri. Il tecnico campione d’Inghilterra con ...

