Torna Elementary 6 su Rai2 e FoxCrime con i nuovi episodi | programmazione italiana dal 9

(Di domenica 9 giugno 2019) Finalmentel'appuntamento con6 in Italia. Dopo le (giuste) lamentele dei fan, la serie che rielegge in chiave moderna il mito di Sherlock Holmes andrà in onda a partire da domenica 9 giugno con idella sesta stagione. Ecco tutta laper restare aggiornati.Si parte sucon l'o 6x18 dal titolo "La profezia", di cui vi riportiamo la sinossi:Holmes e Watson cercano un killer che sceglie le vittime in base alle previsioni di un uomo deceduto, quest’ultimo dichiarava di vedere le morti future degli altri, incluso l’assassinio di Sherlock Holmes.A seguire, l'o 6x19 intitolato "Esperimenti", ed ecco la trama:Holmes e Watson corrono per trovare una donna scomparsa quando Harlan Emple, l’amico di Holmes e gli esperti “irregolari” di matematica, diventano i primi sospettati della sua scomparsa.6 ...

