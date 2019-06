Storia | Passato e Presente | Venezia e il ghetto ebraico

meteoweb.eu

(Di domenica 9 giugno 2019) E’ il 29 marzo 1516. La Repubblica distabilisce che gli ebrei debbano tutti abitare nell’area dove anticamente erano situate le fonderie, “geti” inno. Nasce il primodella. Lo racconta lo storico Franco Cardini con Paolo Mieli, nel nuovo appuntamento con “” il programma di Rai Cultura in onda domenica 9 giugno alle 20.30 su Rai. Agli ebrei ashkenaziti che vivono nel(definiti in tal modo in quanto provenienti dalla Germania) viene concessa come sola attività la gestione dei banchi di pegno, a tassi stabiliti dalla Serenissima. In cambio della libertà di culto e della protezione in caso di guerra, inoltre, hanno l’obbligo di indossare un segno di identificazione e di sottostare a una serie di regole. Nonostante ilsia il risultato di una misura restrittiva, diventerà negli anni a seguire un crocevia cosmopolita, nel ...

