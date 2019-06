In Star Wars Jedi | Fallen Order non potremo utilizzare i poteri del Lato Oscuro

eurogamer

(Di domenica 9 giugno 2019) Durante l'EA Play di ieri sera, Respawn Entertainment ha offerto un primo assaggio del gameplay dicon una dimostrazione di ben 13 minuti. Il team di sviluppo in seguito ha risposto ad alcune domande del pubblico presente all'evento. Una di queste riguardava la possibilità o meno di poter scegliere se abbracciare ilChiaro odella Forza.La risposta è: no, non potrete scegliere di far schierare Cal con il. Come spiegato dal director Stig Asmussenracconta "una storia" e il protagonista è un personaggio "autentico" che ha una caratterizzazione ben precisa sia nel gioco che nell'intero universo di. Questo significa che il giocatore non potrà accedere a nessuna abilità del. Insomma, nonsparare fulmini dalle dita come dei provetti seguaci Sith. Inoltre probabilmente non sarà possibile ...

Eurogamer_it : Niente poteri del Lato Oscuro per Cal in #StarWarsJediFallenOrder - PlanetR7_ : In Star Wars Jedi: Fallen Order potrete pilotare un AT-AT e personalizzare le spade laser - TomsHWItalia : EA - Electronic Arts ha finalmente mostrato a tutto il mondo tutte le novità videoludiche che saranno pubblicate pr… -