E3 2019 | Ori and the Will of the Wisps si mostra alla conferenza di Microsoft | annunciata

E3 2019 : Ninja Theory conferma ufficialmente il suo fuori di testa Bleeding Edge : Dopo averci dato un assaggio dell'attesissimo RPG di Obsidian, The Outer Worlds, i ragazzi di Ninja Theory sono saliti sul palco della conferenza E3 2019 di Microsoft per presentare ufficialmente il loro Bleeding Edge.Si tratta di un frenetico action in terza persona con componente multigiocatore, il tutto condito con un stile decisamente sopra le righe. Il titolo sarà disponibile in versione alpha dal 27 giugno e sarà disponibile al lancio con ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria aggiornata. Hamilton in testa - +29 su Bottas. Vettel 3° a 62 punti : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

F1 - GP Canada 2019 : Sebastian Vettel penalizzato di 5 secondi - ha ostacolato Hamilton! Addio sogni di vittoria : Sebastian Vettel è finito sotto investigazione nel corso del GP del Canada 2019, settima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari si trovava al comando della gara con circa un secondo di vantaggio su Lewis Hamilton quando ha commesso un errore di guida, ha sbagliato ad affrontare una curva ed è finito nel prato, è rientrato direttamente in pista senza guardarsi alle spalle e ha stretto il britannico al muro. Una manovra che ha permesso al ...

Triathlon - World Cup Huatulco 2019 : nella gara maschile vince il favorito della vigilia - il canadese Tyler Mislawchuk : Conclusa a Huatulco, in Messico, la tappa della World Cup di Triathlon, che nella gara maschile, disputata su distanza sprint (750 metri a nuoto, 20 km in bici, 5 km di corsa), ha visto il successo del grande favorito della vigilia, il canadese Tyler Mislawchuk, che partiva con il numero 1. Non vi erano italiani al via. Affermazione del canadese Tyler Mislawchuk, che completa il percorso in 55’04”, staccando di 7″ il secondo ...

BMX - Coppa del Mondo Saint-Quentin-en-Yvelines 2019 : vincono Kimmann e Smulders - Sciortino fuori agli ottavi : Quinto round per quanto riguarda la Coppa del Mondo di BMX: massimo circuito internazionale che si sposta verso la Francia, in quel di Saint-Quentin-en-Yvelines. Tra gli uomini si impone il fenomeno olandese Niek Kimmann: battuti in finale l’ecuadoregno Alfredo Campo ed il francese Joris Daudet. In casa Italia miglior azzurro Martti Sciortino: per lui eliminazione agli ottavi di finale. “Un passo avanti rispetto alle altre prove di ...

Vela - Finali Coppa del Mondo Marsiglia 2019 : Giovanni Coccoluto vince tra i Laser dopo l’annullamento della Medal Race - fuori dal podio i 470 : L’ultima giornata delle Finali di Coppa del Mondo 2019 di Vela olimpica è terminata a Marsiglia (Francia) con le conclusive Medal Race del programma. La mancanza di vento sul campo di regata transalpino (che ospiterà le gare olimpiche di Parigi 2024) ha costretto gli organizzatori ad annullare le prove decisive dei Laser Standard, Laser Radial e Finn, mentre si sono svolte le Medal Race dei 470 maschili e femminili. L’Italia si porta ...

Roland Garros 2019 - quanti soldi ha guadagnato Rafael Nadal vincendo il torneo? Cifra milionaria per il fuoriclasse : Rafael Nadal ha vinto il Roland Garros 2019, lo spagnolo ha sconfitto Dominic Thiem nella Finale andata in scena oggi sulla terra battuta di Parigi e ha così alzato al cielo il trofeo per la dodicesima volta in carriera. Il mancino di Manacor si è imposto con grande autorevolezza nella capitale francese, il secondo Slam della stagione ha il suo solito padrone che continua a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro nel torneo sul ...

LIVE Italia-Russia 0-3 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : russi troppo superiori agli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 18-25 FINITA! Kobzar vince una contesa a rete e regala la vittoria alla russia che ci batte 3-0 (29-27, 25-16, 25-18). 18-24 Invasione a rete dei russi. 17-24 Pipe senza muro di Voronkov. 17-23 Non trova per poco l’ace Voronkov. 16-23 Mani fuori di uno spettacolare ...

LIVE Italia-Russia 0-2 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 9-13 nel terzo set - i russi vedono la vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-18 Iakovlev di prima intenzione dopo una ricezione imperfetta dei nostri. 11-17 Lavia murato, ormai la russia deve solo gestire. 11-16 Chiude una free ball Iakovlev. 11-15 Mani out di Kliuka, occasione persa per i nostri per rientrare in partita. 11-14 Attacco fortissimo di Lavia. 10-14 Errore in alzata di Poletaev. 9-14 Il servizio di Cavuto si ferma sul nastro. 9-13 Servizio di Bolkov che ...

Cani in spiaggia nel 2019 : le migliori località : Ogni anno i padroni di Cani che non vogliono lasciare il proprio fidato amico a casa, passano in rassegna le località marine di tutta la penisola, e non solo, alla ricerca delle spiagge che li accolgano al meglio. Potremmo parlare quasi di una competizione, “Cani in spiaggia”, che ogni anno si svolge. E’ sempre più ambito un posto in classifica perché sono tanti gli italiani che desiderano non separarsi dal proprio animale. Essere una meta di ...

F1 - Mondiale 2019 : Pirelli rispedisce al mittente le accuse di Marko di aver favorito la Mercedes : “Bisogna saper perdere, non sempre si può vincere“, così cantavano The Rokes qualche annetto fa. Parte di questa affermazione è vera ed è relativa ad Helmut Marko, figura importante della Red Bull. Il 76enne austriaco, infatti, si era lasciato andare, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ad affermazioni fortemente lesive nei confronti di Pirelli, rea di favorire chiaramente la Mercedes. A detta di Marko, tutto o quasi in ...

EA Play 2019 spinge gli indie - ecco i nuovi EA Originals in arrivo : Tanti sono stati i grandi nomi snocciolati nel corso dell'EA Play 2019, l'evento del colosso statunitense che ha preso vita durante il pomeriggio nostrano in quel di Hollywood e che ha portato gli utenti collegati da tutto il mondo a fare la conoscenza con FIFA 20 e a rinsaldare quella con Star Wars Jedi Fallen Order e Apex Legends e la sua seconda stagione. La conferenza di Electronic Arts è però stato il momento ideale anche per fare il punto ...

Badminton - Australian Open 2019 : a Sydney fa festa l’estremo Oriente : Si è concluso l’Australian Open di Badminton, torneo di categoria World Tour Super 300, con un montepremi di 150000 dollari americani: a Sydney fanno festa quattro Nazionali. Due titoli alla Cina, gli altri equamente divisi tra Indonesia, Corea del Sud e Giappone. Due finali perse per Giappone ed Indonesia, una per la Cina. Di seguito i risultati delle finali dell’Australian Open di Badminton: Finale singolare maschile Christie ...

RISULTATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019/ Classifiche : la storia dell'Italia : RISULTATI Mondiale di CALCIO FEMMINILE 2019: le Classifiche dei gironi e la diretta gol live score delle partite previste oggi, domenica 9 giugno 2019.